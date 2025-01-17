Согласно предварительным данным Департамента статистики, в прошлом году был зафиксирован очередной печальный рекорд, третий год подряд. Число рождаемости сократилось до 9646 детей, что еще меньше, чем в позапрошлом году, который также стал одним из самых низких по этому показателю.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Наша главная цель
Мы столкнулись с ситуацией, когда сокращение рождаемости больше не компенсируется даже положительным миграционным сальдо. В результате в 2024 году численность населения сократилась более чем на пять тысяч человек.
Газета Postimees неоднократно поднимала тему низкой рождаемости и по-прежнему считает ее важнейшей проблемой для эстонского народа, которой государство должно заниматься решительно и системно, исходя из конституционной цели сохранить нацию на протяжении веков.
Известно, что динамика рождаемости - это долгосрочный процесс, который не подвержен влиянию краткосрочных изменений. Иными словами, если график рождаемости начал двигаться вниз, его сложно заставить сменить направление, словно самолет, пикирующий к земле.
Довольно странно слышать мнение о том, что превращение темы рождения детей в политический вопрос - это плохо, как заявила во вторник в программе ERR Esimene stuudio демограф Маре Айнсаар. Наша демографическая ситуация должна занимать важное место в политической повестке, подобно теме оборонных расходов.
Однако в этом вопросе должен существовать политический консенсус. Проблема в том, что у нас такого консенсуса нет. Как отметила Айнсаар, в Эстонии есть партии, которые активно занимаются этой темой, и есть такие, которые сознательно дистанцировались от нее.
На тему рождаемости можно шутить сколько угодно, но ситуация совсем не вызывает улыбки. Она также не вызывает чувства возвышенности, как легенда об оркестре, игравшем на борту "Титаника" в момент его гибели. Из финансовой сферы нам должно быть хорошо известно: если постоянно тратить больше, чем зарабатываешь, рано или поздно наступает банкротство. Точно так же, если число умерших превышает число рожденных, однажды нас просто не станет.
Таким образом, необходимы политический консенсус и изменение общего отношения. Было бы глупо утверждать, что ничего нельзя сделать. У нас уже есть определенные успехи, такие как достаточно значительное по мировым меркам детское пособие, а также возможность для отцов находиться дома с ребенком и получать зарплату в течение определенного времени. Эти меры оказали положительное влияние, и без них ситуация была бы еще более плачевной.
Однако требуется дальнейший прогресс. Третьих детей нужно поддерживать как финансово, так и другими способами, чтобы родители действительно ощущали помощь. Важно также укреплять ценность семьи в обществе и работать над тем, чтобы условия жизни были безопасными и комфортными. К сожалению, современное эстонское общество нельзя назвать по-настоящему ориентированным на детей - будь то сфера дорожного движения, обслуживания или рынка труда, где беременность и дети зачастую воспринимаются как проблема. Следующей большой целью должно стать создание общества, в котором дети и семьи будут в приоритете.