КОЛОНКА POSTIMEES Наша главная цель

Мы столкнулись с ситуацией, когда сокращение рождаемости больше не компенсируется даже положительным миграционным сальдо. В результате в 2024 году численность населения сократилась более чем на пять тысяч человек.

Газета Postimees неоднократно поднимала тему низкой рождаемости и по-прежнему считает ее важнейшей проблемой для эстонского народа, которой государство должно заниматься решительно и системно, исходя из конституционной цели сохранить нацию на протяжении веков.

Известно, что динамика рождаемости - это долгосрочный процесс, который не подвержен влиянию краткосрочных изменений. Иными словами, если график рождаемости начал двигаться вниз, его сложно заставить сменить направление, словно самолет, пикирующий к земле.

Довольно странно слышать мнение о том, что превращение темы рождения детей в политический вопрос - это плохо, как заявила во вторник в программе ERR Esimene stuudio демограф Маре Айнсаар. Наша демографическая ситуация должна занимать важное место в политической повестке, подобно теме оборонных расходов.

Однако в этом вопросе должен существовать политический консенсус. Проблема в том, что у нас такого консенсуса нет. Как отметила Айнсаар, в Эстонии есть партии, которые активно занимаются этой темой, и есть такие, которые сознательно дистанцировались от нее.