Хенри Сильдару обеспечил себе место в финале этапа Кубка мира

В среду 18-летний Сильдару уверенно прошел квалификацию и вышел в полуфинал. Сегодня он боролся за место в финале. В первом полуфинальном заезде он набрал 64,28 балла, остановившись на 13-й позиции, первой за чертой финалистов.

Во втором заезде Сильдару значительно улучшил свой результат, заработав 72,19 балла от судей, и поднялся на 10-е место. Финал в Швейцарии начнется сегодня в 14:15 по эстонскому времени.

Лучший результат в карьере Сильдару также был достигнут на этом же этапе год назад, когда он занял 10-е место.