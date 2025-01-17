На продолжающемся этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине слоупстайл, проходящем в Лааксе (Швейцария), Хенри Сильдару обеспечил себе выход в финал, попав в число 12 лучших.
Хенри Сильдару обеспечил себе место в финале этапа Кубка мира
В среду 18-летний Сильдару уверенно прошел квалификацию и вышел в полуфинал. Сегодня он боролся за место в финале. В первом полуфинальном заезде он набрал 64,28 балла, остановившись на 13-й позиции, первой за чертой финалистов.
Во втором заезде Сильдару значительно улучшил свой результат, заработав 72,19 балла от судей, и поднялся на 10-е место. Финал в Швейцарии начнется сегодня в 14:15 по эстонскому времени.
Лучший результат в карьере Сильдару также был достигнут на этом же этапе год назад, когда он занял 10-е место.