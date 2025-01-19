Учитель литературы: соцсети влияют на речь школьников

«В школе язык очень разный, очень живой. На уроках дети, естественно, стараются говорить на литературном русском языке и если они в чем-то ошибаются, учитель их поправляет. На перемене мы можем услышать совсем другую речь. Из соцсетей пришло много слов, которые взрослые, например, могут и не понять. Но дети с удовольствием объясняют нам, что такое ROLF, хайп, тюбик, скуф, трэш, краш. Но, правда, на уроках они не говорят: "Мой краш - это Пушкин". Такого пока нет, но все же соцсети очень сильно влияют, и я слышу, что они с удовольствием разговаривают на своей тайном языке», - сказала Светлана Высоцки.