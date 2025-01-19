Новый выпуск передачи «Своя правда» посвящен развитию родного языка в условиях, когда этот язык не является языком большинства в стране проживания его носителя. В нашем случае речь идет о русском языке. Насколько грамотно мы говорим на своем родном языке, как на него влияет эстонский и можно ли сказать, что наш русский - это совсем не тот же самый язык, что в России? Все эти вопросы в студии обсуждают языковеды, литераторы и преподаватели. Ведущая - Елена Соломина.
Учитель литературы: соцсети влияют на речь школьников
В передаче приняла участие и преподаватель русского языка и литературы Светлана Высоцки. По ее словам, сегодня на речь школьников очень сильно влияют социальные сети.
«В школе язык очень разный, очень живой. На уроках дети, естественно, стараются говорить на литературном русском языке и если они в чем-то ошибаются, учитель их поправляет. На перемене мы можем услышать совсем другую речь. Из соцсетей пришло много слов, которые взрослые, например, могут и не понять. Но дети с удовольствием объясняют нам, что такое ROLF, хайп, тюбик, скуф, трэш, краш. Но, правда, на уроках они не говорят: "Мой краш - это Пушкин". Такого пока нет, но все же соцсети очень сильно влияют, и я слышу, что они с удовольствием разговаривают на своей тайном языке», - сказала Светлана Высоцки.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Великий, могучий» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.