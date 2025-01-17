Эстонский профессор: в Гренландии может повториться крымский сценарий

Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию и Канаду к США, а также вернуть под их контроль Панамский канал. В отношении Гренландии он даже допустил возможность применения военной силы. Кроме того, Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский залив.