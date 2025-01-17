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Эстонский профессор: в Гренландии может повториться крымский сценарий

Перевод: Ева Ойжинская
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Гренландия - это территория с частичной автономией в составе Королевства Дании. В ее столице, Нууке, проживает около 20 000 человек.
Гренландия - это территория с частичной автономией в составе Королевства Дании. В ее столице, Нууке, проживает около 20 000 человек. Фото: Polar Media/Shutterstock

Скоро вновь вступающий в должность президента США Дональд Трамп проявил интерес к Канаде и Панамскому каналу. Однако особое внимание привлек вопрос возможного присоединения Гренландии, находящейся под управлением Дании, к Соединенным Штатам. Но зачем?

Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию и Канаду к США, а также вернуть под их контроль Панамский канал. В отношении Гренландии он даже допустил возможность применения военной силы. Кроме того, Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Журналист Ричард Сярк задал несколько вопросов профессору теории международных отношений Тартуского университета Эйки Бергу. Последний отмечает, что однажды на Гренландии может произойти нечто похожее на события 2014 года в Крыму, где российские солдаты без опознавательных знаков оккупировали полуостров.

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