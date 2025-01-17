Тянак мечтает о победе на Ралли Монте-Карло: трофей займет особое место среди наград

«В этом году появилось много новых участков трассы, так что снова сложно предугадать, чего ожидать. Монте всегда очень непредсказуем, что делает долгосрочную подготовку довольно сложной. Главным действующим лицом здесь будет погода, и нам нужно быть готовыми ко всему в течение уикенда.

Главное, что нужно учитывать в этой связи, – это шины, поскольку они играют огромную роль в наших выступлениях. Всех ожидает неизвестность, и я думаю, это делает Монте очень интересным», – отметил Тянак.

«Это всегда было сложное соревнование. Мы поднимались здесь на подиум, но нам не хватало сил для победы. Это действительно уникальное событие с богатой историей, и я бы очень высоко оценил победу здесь. Это всегда является нашей целью, и можно сказать, что этот трофей занял бы особое место в моем шкафу с наградами», – сказал Тянак.

Отт Тянак в этом году стартует на Ралли Монте-Карло в 12-й раз, а его штурман Мартин Ярвеоя начнет свой девятый сезон. Тянак и Ярвеоя трижды поднимались на подиум в Монте-Карло, однако также у них было немало гонок, которые они были вынуждены прервать.

В прошлом году Тянак занял на Ралли Монте-Карло четвертое место, а последний раз попадал в тройку призеров в 2019 году, когда финишировал третьим. Также он поднимался на подиум в двух предыдущих сезонах: в 2018 году стал вторым, а в 2017 – снова третьим.

В 2020 году, в своем первом сезоне за Hyundai, Тянак и Ярвеоя пережили на Ралли Монте-Карло одну из самых серьезных аварий в своей карьере. Оба были доставлены в больницу для обследования, но обошлось без серьезных травм.