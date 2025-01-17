Управляющий разъясняет: зима доставляет жителям города немало неприятностей

«Самый последний курьезный случай произошел буквально на минувшей неделе, когда часть Таллинна буквально утопала в мусоре, поскольку работникам, вывозящим мусор, было крайне неудобно толкать контейнеры к мусоровозу по свежевыпавшему снегу», - сообщил Тыниссон.

«В качестве ежегодной проблемы стоит выделить, естественно, образование гололеда и сосулек: и о и другое представляет собой высокую степень опасности и требует постоянного внимания. Это же можно сказать и о накапливающемся на крышах снеге, который в случае оттепели может с невероятной скоростью рухнуть на головы прохожих», - пояснил он.

«Еще одной проблемой, требующей неотложного решения, является замерзание воды в водопроводных трубах, происходящее, прежде всего, в старых домах, которое может парализовать водоснабжение всего дома», - заметил Тыниссон.

«Хочу дать практический совет - теплостойкость зданий стоит измерять непосредственно в сезон холодов, поскольку именно в этом случае термокамера дает самые точные результаты по причине значительной разницы между внутренней и наружной температурой», - добавил он.