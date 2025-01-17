Учения будут проводиться в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где в эти дни военные внедорожники и военнослужащие будут появляться чаще, чем обычно. В ходе учений будут отрабатываться процедуры, необходимые для успешного проведения операций по личной охране.

Одной из основных задач в международных миссиях, например, в Ираке, является обеспечение безопасного передвижения охраняемого лица, выполнение заданий и безопасного возвращения.

В ходе учений будут отрабатываться процедуры, необходимые для успешного проведения операций по личной охране. Фото: Postimees

Во время предмиссионной подготовки тренировки пройдут в различных условиях, в том числе в городе, что поможет солдатам приобрести необходимые навыки для действий в сложных условиях городской застройки и присутствия гражданских лиц.

В рамках учений используются имитационные средства, также участвуют вертолеты Black Hawk из США.

Учения организованы таким образом, чтобы не оказывать существенного влияния на повседневную жизнь жителей города.

Жителей столицы призывают сохранять спокойствие и учитывать повышенное присутствие вооруженных сил на улицах Таллинна во время учений. В случае возникновения вопросов следует обращаться к младшему лейтенанту Оливеру Турпи по номеру телефона 5198 1798.