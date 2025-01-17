В период с 20 по 24 января вооруженные силы проведут в Таллинне учения, целью которых является подготовка военнослужащих к участию в международных миссиях. Учения спланированы таким образом, чтобы не нарушать повседневную жизнь горожан.
На следующей неделе в Таллинне пройдут военные учения
Учения будут проводиться в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где в эти дни военные внедорожники и военнослужащих появятся чаще, чем обычно. В ходе учений будут отрабатываться процедуры, необходимые для успешного проведения операций по личной охране.
Одной из основных задач в международных миссиях, например, в Ираке, является обеспечение безопасного передвижения охраняемого лица, выполнение заданий и безопасного возвращения.
Во время предмиссионной подготовки тренировки пройдут в различных условиях, в том числе в городе, что поможет солдатам приобрести необходимые навыки для действий в сложных условиях городской застройки и присутствия гражданских лиц.
В рамках учений используются имитационные средства, также участвуют вертолеты Black Hawk из США.
Учения организованы таким образом, чтобы не оказывать существенного влияния на повседневную жизнь жителей города.
Просим всех сохранять спокойствие и учитывать повышенное присутствие вооруженных сил на улицах Таллинна во время учений. В случае возникновения вопросов просим обращаться к младшему лейтенанту Оливеру Турпи по номеру телефона 5198 1798.