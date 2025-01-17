На следующей неделе в Таллинне пройдут военные учения

Учения будут проводиться в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где в эти дни военные внедорожники и военнослужащих появятся чаще, чем обычно. В ходе учений будут отрабатываться процедуры, необходимые для успешного проведения операций по личной охране.

Одной из основных задач в международных миссиях, например, в Ираке, является обеспечение безопасного передвижения охраняемого лица, выполнение заданий и безопасного возвращения.

В ходе учений будут отрабатываться процедуры, необходимые для успешного проведения операций по личной охране. Фото: Postimees

Во время предмиссионной подготовки тренировки пройдут в различных условиях, в том числе в городе, что поможет солдатам приобрести необходимые навыки для действий в сложных условиях городской застройки и присутствия гражданских лиц.

В рамках учений используются имитационные средства, также участвуют вертолеты Black Hawk из США.

Учения организованы таким образом, чтобы не оказывать существенного влияния на повседневную жизнь жителей города.

Просим всех сохранять спокойствие и учитывать повышенное присутствие вооруженных сил на улицах Таллинна во время учений. В случае возникновения вопросов просим обращаться к младшему лейтенанту Оливеру Турпи по номеру телефона 5198 1798.