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Телефонный мошенник шесть часов убеждал свою жертву сообщить ее персональные данные

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Звонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера Фото: Shutterstock

В Тарту жертвой мошенничества стал человек, которого телефонный преступник на протяжении шести часов уговаривал представить персональные данные.

Позвонивший 31-летнему жителю Тарту мошенник представился сотрудником Банка Эстонии и рассказал, что тот стал жертвой мошенничества. Теперь ему якобы угрожает потеря денег и для того, чтобы этому помешать, нужно ввести в приложении WhatsApp PIN-коды -  что в конце концов потерпевший и сделал, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Позже потерпевший обнаружил, что на его имя оформлен кредитный договор на сумму в две тысячи евро и деньги переведены на иностранный банковский счет.

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