В Тарту жертвой мошенничества стал человек, которого телефонный преступник на протяжении шести часов уговаривал представить персональные данные.
Телефонный мошенник шесть часов убеждал свою жертву сообщить ее персональные данные
Позвонивший 31-летнему жителю Тарту мошенник представился сотрудником Банка Эстонии и рассказал, что тот стал жертвой мошенничества. Теперь ему якобы угрожает потеря денег и для того, чтобы этому помешать, нужно ввести в приложении WhatsApp PIN-коды - что в конце концов потерпевший и сделал, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Позже потерпевший обнаружил, что на его имя оформлен кредитный договор на сумму в две тысячи евро и деньги переведены на иностранный банковский счет.