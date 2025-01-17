Телефонный мошенник шесть часов убеждал свою жертву сообщить ее персональные данные

Позвонивший 31-летнему жителю Тарту мошенник представился сотрудником Банка Эстонии и рассказал, что тот стал жертвой мошенничества. Теперь ему якобы угрожает потеря денег и для того, чтобы этому помешать, нужно ввести в приложении WhatsApp PIN-коды - что в конце концов потерпевший и сделал, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.