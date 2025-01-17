Мяннамаа и Лепик завершили ралли Дакар на 13-м месте, победу одержал местный гонщик Аль-Раджи

На последнем, 12-м этапе ралли, Мяннамаа и Лепик показали 18-е время, отстав от победившего на этапе француза Жан-Реми Бергуна (MD) на 1:01.36. В общем зачете эстонцы заняли 13-е место с отставанием от победителя Аль-Раджи в 3:56.32. Аль-Раджи, также выступавший на Toyota, завершил гонку с итоговым временем 52:52.15.

Мяннама участвовал в ралли Дакар третий год подряд, но на финиш до этого так и не добирался. В прошлом году он сошел после восьмого этапа, когда его машина Century вспыхнула и сгорела. В 2023 году он выступал на Toyota, но выбыл на 11-м этапе из-за поломки коробки передач.

Победитель нынешнего года Язид Аль-Раджи участвует в ралли Дакар с 2015 года. До этого его лучшим результатом было третье место, которое он занял в 2022 году. Теперь он одержал победу в этом престижном ралли и стал первым саудовцем, добившимся такого достижения.

Второе место в зачете автомобилей на ралли Дакар занял южноафриканец Хенк Латеган (Toyota, +3.57), а третьим стал Маттиас Экстрём, выступавший на Ford команды M-Sport (+20.21). Для 46-летнего шведа, ранее участвовавшего в ралликроссе и кольцевых гонках, этот подиум стал первым в карьере на Дакаре.

43-летний Язид Аль-Раджи также принимал участие в этапах чемпионата мира по ралли, в основном на автомобилях класса Rally2. Он дважды выступал на Rally Estonia: в 2012 году занял 16-е место, а год спустя – 13-е. Лучшим результатом Аль-Раджи в серии WRC стало восьмое место на этапе чемпионата мира в Греции в 2012 году. В том же сезоне он занял третье место в общем зачете класса SWRC (нынешний WRC2).