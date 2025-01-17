Сокращения на рынке труда: больше всего пострадали женщины и молодежь

В начале 2024 года во всех уездах Эстонии наблюдалось снижение числа работников. Однако к концу года появились положительные новости из южных регионов. В уезде Тарту количество работников увеличилось на 500 человек, или на 0,6%, в уезде Выру - на 0,9%, а в уезде Пыльва - на 1,2%. В Харьюмаа рост составил 0,1%. В остальных уездах число работников сократилось, особенно в Ида-Вирумаа - на 3,4%.

Наибольший рост числа работников в 2024 году был зафиксирован в сфере размещения и общественного питания - на 6,9%, или около 2000 человек. Также выросло количество работников в финансовом и страховом секторе (+2,1%), а также в сфере образования, особенно высшего (+5%). Увеличение произошло в области водоснабжения, управления отходами и строительства объектов инфраструктуры.

В то же время в торговле количество работников сократилось на 2230 человек, или на 2,3%. Уменьшилось число работников в обрабатывающей промышленности (-1,8%), транспорте и логистике (-1,7%), а также в сфере информационных технологий и связи. Особенно заметное снижение произошло в издательской деятельности (-15%) и медиауслугах (-9%).

Больше всего сократилось количество работников в продажах и водителей транспортных средств - примерно на 2%. В сфере образования, несмотря на общий рост числа работников, число педагогов снизилось на 9%, в основном за счет сокращения воспитателей детских садов. Вместо них увеличилось число помощников воспитателей (+12%). В промышленности на 2,1% сократилось количество специалистов по металлообработке и машиностроению, а также на 2,2% - работников в пищевой, деревообрабатывающей и швейной отраслях.

В то же время некоторые профессии показали рост. Например, число специалистов в области здравоохранения увеличилось на 650 человек (+3%), работников по уходу и помощников воспитателей - на 1020 человек (+5,9%). Также увеличилось количество ИКТ-специалистов (+1,4%) и работников в сфере электротехники и электроники (+1,9%).