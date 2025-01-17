По данным Департамента статистики, в прошлом году сократилось как число трудовых отношений, так и количество сотрудников. Однако снижение было менее значительным по сравнению с предыдущими годами.
Сокращения на рынке труда: больше всего пострадали женщины и молодежь
Как отметила специалист по данным Департамента статистики Кадри Рооталу, для рынка труда прошлого года было характерно замедление сокращений, начавшихся в 2023 году. Согласно оперативной статистике, к концу 2024 года в регистре работы числилось 738 000 активных трудовых отношений, что на 1300 меньше, чем годом ранее.
По словам Рооталу, это снижение было менее значительным, чем в 2022–2023 годах, когда количество трудовых отношений сократилось на 15 000. «Мы наблюдаем замедление сокращения трудовых отношений. Однако, сравнивая последние пять лет, 2024 год превышает по числу трудовых отношений только 2020 год», - добавила она.
Поскольку один человек может иметь несколько рабочих мест, Рооталу также предложила учитывать количество уникальных сотрудников с действительными трудовыми отношениями в регистре работы. «Мы видим, что за последние два года сократилось как количество трудовых отношений, так и количество работников. К концу 2024 года насчитывалось 634 000 работников, что на 2300 меньше, чем годом ранее. Меньшее сокращение числа работников по сравнению с трудовыми отношениями указывает на увеличение числа людей с несколькими рабочими местами», - отметила Рооталу.
Среди работников особенно заметно сокращение числа женщин и молодежи до 40 лет. Если в конце 2019 года на рынке труда насчитывалось 266 000 человек младше 40 лет, а в 2022 году - 261 000, то к концу 2024 года их осталось всего 245 000. Наибольшее снижение произошло в возрастной группе 30-39 лет - более чем на 4000 человек за последний год.
Рооталу отметила, что сокращение числа молодых работников в значительной степени связано с изменениями в демографической структуре. За пять лет число работников старше 40 лет увеличилось на 17 000 человек, или на 4,8%.
В начале 2024 года во всех уездах Эстонии наблюдалось снижение числа работников. Однако к концу года появились положительные новости из южных регионов. В уезде Тарту количество работников увеличилось на 500 человек, или на 0,6%, в уезде Выру - на 0,9%, а в уезде Пыльва - на 1,2%. В Харьюмаа рост составил 0,1%. В остальных уездах число работников сократилось, особенно в Ида-Вирумаа - на 3,4%.
Наибольший рост числа работников в 2024 году был зафиксирован в сфере размещения и общественного питания - на 6,9%, или около 2000 человек. Также выросло количество работников в финансовом и страховом секторе (+2,1%), а также в сфере образования, особенно высшего (+5%). Увеличение произошло в области водоснабжения, управления отходами и строительства объектов инфраструктуры.
В то же время в торговле количество работников сократилось на 2230 человек, или на 2,3%. Уменьшилось число работников в обрабатывающей промышленности (-1,8%), транспорте и логистике (-1,7%), а также в сфере информационных технологий и связи. Особенно заметное снижение произошло в издательской деятельности (-15%) и медиауслугах (-9%).
Больше всего сократилось количество работников в продажах и водителей транспортных средств - примерно на 2%. В сфере образования, несмотря на общий рост числа работников, число педагогов снизилось на 9%, в основном за счет сокращения воспитателей детских садов. Вместо них увеличилось число помощников воспитателей (+12%). В промышленности на 2,1% сократилось количество специалистов по металлообработке и машиностроению, а также на 2,2% - работников в пищевой, деревообрабатывающей и швейной отраслях.
В то же время некоторые профессии показали рост. Например, число специалистов в области здравоохранения увеличилось на 650 человек (+3%), работников по уходу и помощников воспитателей - на 1020 человек (+5,9%). Также увеличилось количество ИКТ-специалистов (+1,4%) и работников в сфере электротехники и электроники (+1,9%).