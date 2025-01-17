Генераторы, топливо, специалисты: как проходит подготовка к отключению от российской энергосистемы?

8 февраля Эстония окончательно отключится от российской энергосистемы и присоединится к континентальному европейскому диапазону частот. Обычные потребители не заметят изменений, пообещал менеджер по связям с общественностью Elering Айн Кёстер.
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Тем не менее, во время десинхронизации могут возникнуть различные ситуации. «так что Elering, другие поставщики жизненно важных услуг, а также каждая семья и гражданин все же должны быть готовы к любым ситуациям, включая кризисные», - добавил представитель компании.