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Генераторы, топливо, специалисты: как проходит подготовка к отключению от российской энергосистемы?

Перевод: Ева Ойжинская
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Elering обещает, что синхронизация с энергосистемой континентальной Европы пройдет гладко. Однако всем жизненно важным учреждениям необходимо пересмотреть свои меры обеспечения работы на случай отключений электроэнергии.
Elering обещает, что синхронизация с энергосистемой континентальной Европы пройдет гладко. Однако всем жизненно важным учреждениям необходимо пересмотреть свои меры обеспечения работы на случай отключений электроэнергии. Фото: Margus Ansu

8 февраля Эстония окончательно отключится от российской энергосистемы и присоединится к континентальному европейскому диапазону частот. Обычные потребители не заметят изменений, пообещал менеджер по связям с общественностью Elering Айн Кёстер.

Тем не менее, во время десинхронизации могут возникнуть различные ситуации. «так что Elering, другие поставщики жизненно важных услуг, а также каждая семья и гражданин все же должны быть готовы к любым ситуациям, включая кризисные», - добавил представитель компании.

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