Районная управа заключила договор о создании в Ласнамяэ ботанического сада

«Сооружение на Ляэнемере-теэ, 14 ботанического сада даст жителям возможность испытать приятные эмоции от пребывания в зеленой городской среде и даст толчок к развитию местных инициатив и естественно-научного образования», - отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко, по словам которой речь идет о долгожданном проекте, который привнесет в район существенную дополнительную ценность.

Целью сооружения ботанического сада является создание в Ласнамяэ многогранного и располагающего к спокойному времяпровождению зеленого пространства.

Новое зеленое пространство будет включать в себя три четко разграниченных зоны:

Центральная площадка - подходящее место для встреч и общения.

Плодовый сад - зеленый оазис с различными плодовыми деревьями и кустарниками.

Цветочный луг - атмосферное пространство для неспешных прогулок и наслаждения природой.

В ботаническом саде также будет установлен питьевой кран и выделена площадка для потенциального разбития городского огорода, что будет способствовать общественной деятельности и развитию естественно-научного образования.

Сооружение ботанического сада будет осуществлено в рамках программы народного бюджета. В 2023 году на голосовании по народному бюджету наиболее перспективной была выбрана предложенная жителем Ласнамяэ Максимом Зуевым идея «Ботанический сад. Компактный рай в бетонных джунглях». За нее отдала свой голос значительная часть участников голосования, высказавшаяся в пользу появления в районе еще одной зеленой рекреационной зоны.

Реализация проекта, включая проектирование и строительные работы, займет около 11 месяцев.