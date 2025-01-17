Финансовая инспекция опубликовала почти 900 предупреждений о мошенничестве

Большинство предупреждений было основано на информации, предоставленной другими странами. Однако в прошлом году Финансовая инспекция самостоятельно опубликовала шесть предупреждений, таким образом помогая потребителям защититься от мошенничества.

В двух из них общественность предупреждали о нелицензированном предоставлении кредитов, еще в двух - о нелицензированных услугах краудфандинга. Два предупреждения касались веб-сайтов, на которых была опубликована ложная информация, вводящая потребителей в заблуждение.

На одном из сайтов зарубежного банка была опубликована ложная информация о том, что вклады в этом банке защищены эстонским Фондом гарантирования вкладов, хотя это не соответствует действительности.

На другом сайте утверждалось, что компания имеет лицензию Финансовой инспекции Эстонии, однако эта информация также была ложной.