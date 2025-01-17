Пт, 17.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Финансовая инспекция опубликовала почти 900 предупреждений о мошенничестве

Copy
Финансовая инспекция опубликовала на своем веб-сайте 863 предупреждения о компаниях, которые работают в финансовом секторе без лицензии. Фото иллюстартивное.
Финансовая инспекция опубликовала на своем веб-сайте 863 предупреждения о компаниях, которые работают в финансовом секторе без лицензии. Фото иллюстартивное. Фото: Pixabay

В прошлом году Финансовая инспекция (FI) опубликовала на своем веб-сайте 863 предупреждения о компаниях, которые работают в финансовом секторе без лицензии, как в Эстонии, так и в других странах Европейского союза.

Большинство предупреждений было основано на информации, предоставленной другими странами. Однако в прошлом году Финансовая инспекция самостоятельно опубликовала шесть предупреждений, таким образом помогая потребителям защититься от мошенничества.

В двух из них общественность предупреждали о нелицензированном предоставлении кредитов, еще в двух - о нелицензированных услугах краудфандинга. Два предупреждения касались веб-сайтов, на которых была опубликована ложная информация, вводящая потребителей в заблуждение.

На одном из сайтов зарубежного банка была опубликована ложная информация о том, что вклады в этом банке защищены эстонским Фондом гарантирования вкладов, хотя это не соответствует действительности.

На другом сайте утверждалось, что компания имеет лицензию Финансовой инспекции Эстонии, однако эта информация также была ложной.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх