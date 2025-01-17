Госсуд: авиакомпания обязана предлагать в качестве замены рейсы других перевозчиков

В суд обратились пассажиры, рейс которых был отменен из-за общенациональной забастовки работников аэропортов Италии. Авиакомпания Ryanair предложила им альтернативный рейс: самолет должен был вылететь на неделю позже первоначального.

Пассажиры сочли условия альтернативного рейса несоответствующими и несравнимыми с условиями первоначального рейса. Поэтому они сами приобрели билеты на другой рейс, который вылетал через три дня после отмененного.

Авиакомпания заявила, что компенсация за отмену рейса не положена, так как причиной стали чрезвычайные обстоятельства, которых невозможно было избежать даже при принятии всех необходимых мер.

Коллегия по гражданским делам Государственного суда пояснила, что обязанность авиакомпании принять «все необходимые меры» для предотвращения чрезвычайных обстоятельств в соответствии с постановлением Европейского парламента и совета охватывает не только меры по предотвращению отмены рейса, но и меры по минимизации последствий отмены для пассажиров.

Проявление должной заботы со стороны авиакомпании, необходимое для освобождения ее от обязательства выплачивать компенсацию, предполагает использование всех доступных ресурсов для обеспечения изменения маршрута пассажира на приемлемых условиях.

Авиакомпания обязана рассмотреть возможность предоставления рейсов других перевозчиков, как прямых, так и с пересадками, которые позволят пассажирам прибыть в пункт назначения раньше, чем следующий рейс самой авиакомпании.