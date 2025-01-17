Самая мощная ракета Starship компании Илона Маска SpaceX взорвалась при испытании

Как сообщили в компании SpaceX, первоначальные данные указывают на то, что в кормовой части возник пожар, который привел к быстрому разрушению корабля и падению обломков в Атлантический океан. Там отметили, что уже расследуют причины крушения и готовятся к восьмому запуску.

Космическая гонка

Хотя исторически космическая гонка велась в основном между сверхдержавами и на государственные средства, сегодня все большую, если уже не главенствующую роль, играют частные предприниматели.

И главными конкурентами в этой гонке стали компания Blue Origin, основанная главой американского гиганта Amazon Джеффом Безосом, и SpaceX Илона Маска.

Обе компании разрабатывают самые мощные на сегодняшний день ракеты-носители. В течение многих лет Blue Origin отправляла к границе земной атмосферы небольшую ракету New Shepard. На ней отправлялись пассажиры и полезные грузы, в том числе и сам Безос в 2021 году.

Однако Безос в этой гонке оказался в положении догоняющего, и успешный запуск ракеты New Glenn, состоявшийся накануне, будет для него большим шагом вперед (хотя разгонный блок был потерян, и его не удалось доставить на посадочную платформу в океане).

Некоторые эксперты утверждают, что успех ракеты New Glenn создаст реальную конкуренцию между двумя компаниями и может снизить стоимость космических операций.

Впрочем, Starship - новая ракета компании Маска - превосходит New Glenn по мощности и полезной нагрузке, и хотя сама ракета на этот раз потерпела аварию, ее разгонный модуль удалось успешно посадить.

Подход SpaceX к разработке космических аппаратов заметно отличается от НАСА или любой другой частной компании.

Нормой в индустрии считается тщательная разработка и тестирование, инженеры также стремятся минимизировать риски при создании систем. SpaceX, напротив, быстро внедряла инновации, быстро терпела неудачи и быстро на них училась: только в минувшем году она совершила 134 запуска.

При разработке систем SpaceX под названием Falcon и Starship ракеты регулярно взрывались, но каждый испытательный полет проходил лучше предыдущего. В результате компания стремительными темпами разрабатывает новые, более дешевые способы вывода аппаратов в космос.