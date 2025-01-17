Несмотря на то что некоторые публикации уже были помечены как содержащие недостоверную информацию, Департамент здоровья привел несколько примеров, к которым следует относиться критически, даже если их распространяет врач.

Доктор Хелен Ласн публикует антипрививочные утверждения, повторяя неоднократно опровергнутые заявления о том, что мРНК-вакцины якобы являются «мусором», вызывающим серьезные побочные эффекты и избыточную смертность.

Департамент здоровья опроверг эти заявления. «мРНК-вакцины не "накапливают" в организме чужеродные белки. Вакцины стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые помогают организму защищаться от патогенов. Антигены в вакцинах тщательно подобраны, а их количество очень мало, - пояснили в департаменте. - Организм человека ежедневно контактирует с тысячами чужеродных белков из пищи, воздуха и окружающей среды, и иммунная система справляется с ними. мРНК быстро разрушается в организме, обычно в течение нескольких дней. Кроме того, вакцина не изменяет ДНК, так как мРНК не проникает в ядро клетки и не влияет на наш генетический материал».

Утверждение: с самолетов распыляются «химические облака»

Доктор Ласн также утверждает в социальных сетях, что с самолетов распыляются «химические облака», вредные для здоровья. Она делится фотографиями облаков и пишет: «Мы знаем, что алюминий связан с развитием деменции и других заболеваний, которые могут иметь тяжелые последствия».