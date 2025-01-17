В Департамент здоровья поступило несколько жалоб на то, что семейный врач Хелен Ласн распространяет в своих социальных сетях ложную информацию о здоровье.
Департамент здоровья предупреждает о семейном враче, распространяющем ложную информацию о здоровье (1)
Несмотря на то что некоторые публикации уже были помечены как содержащие недостоверную информацию, Департамент здоровья привел несколько примеров, к которым следует относиться критически, даже если их распространяет врач.
Доктор Хелен Ласн публикует антипрививочные утверждения, повторяя неоднократно опровергнутые заявления о том, что мРНК-вакцины якобы являются «мусором», вызывающим серьезные побочные эффекты и избыточную смертность.
Департамент здоровья опроверг эти заявления. «мРНК-вакцины не "накапливают" в организме чужеродные белки. Вакцины стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые помогают организму защищаться от патогенов. Антигены в вакцинах тщательно подобраны, а их количество очень мало, - пояснили в департаменте. - Организм человека ежедневно контактирует с тысячами чужеродных белков из пищи, воздуха и окружающей среды, и иммунная система справляется с ними. мРНК быстро разрушается в организме, обычно в течение нескольких дней. Кроме того, вакцина не изменяет ДНК, так как мРНК не проникает в ядро клетки и не влияет на наш генетический материал».
Утверждение: с самолетов распыляются «химические облака»
Доктор Ласн также утверждает в социальных сетях, что с самолетов распыляются «химические облака», вредные для здоровья. Она делится фотографиями облаков и пишет: «Мы знаем, что алюминий связан с развитием деменции и других заболеваний, которые могут иметь тяжелые последствия».
В подтверждение своих слов она ссылается на публикацию, где перечислены «опасные» соединения, якобы обнаруженные в дождевой воде, включая алюминий. В публикации утверждается, что данные получены в рамках исследования, заказанного для судебного разбирательства, и упоминается адвокатская фирма Riccardo Luzi.
Департамент здоровья сообщил, что теория о «химических трассах» является широко распространенной конспирологической теорией, не основанной на научных доказательствах.
«Следы, остающиеся за самолетами, на самом деле представляют собой водяной пар, который образуется в верхних слоях атмосферы, когда горячий выхлопной газ двигателя сталкивается с холодным воздухом. Поскольку эти конденсационные следы состоят в основном из кристаллов льда, они не представляют угрозы для здоровья людей».
Департамент также уточнил, что адвокат Риккардо Луци действительно существует и прокомментировал стремительно распространяющуюся информацию:
«Это фейковая новость, кто-то использует мое имя. Я не заказывал никаких исследований».
Утверждение: новый вирус?
Доктор Ласн распространяет видео, которое якобы предупреждает о том, что «последней атакой» президента США Джо Байдена станет провоцирование новой пандемии. Видео сосредоточено на птичьем гриппе и создает впечатление, что государственные органы собираются организовать широкомасштабную вспышку вируса.
Департамент здоровья опроверг эту информацию, сообщив, что автор видео Стив Турли часто распространяет дезинформацию и конспирологические теории, не подкрепленные доказательствами.
«В частности, он верит в теории заговора о новом мировом порядке. Также стоит отметить, что, хотя перед его именем стоит титул "доктор", его ученая степень, полученная в Даремском университете, не связана с медициной - он изучал раннехристианские молитвенные практики», - сообщил департамент на своем сайте.
Департамент уточнил: правда заключается в том, что правительство США действительно опасается возможного распространения птичьего гриппа и предприняло ряд превентивных мер. Однако нет никаких доказательств того, что эти действия направлены на «провоцирование» пандемии.
«Меры включают, в первую очередь, создание запасов вакцин и усиление систем мониторинга», - добавили в департаменте.
Департамент здоровья заявил, что распространение ложной информации о здоровье недопустимо и противоречит ожиданиям, предъявляемым к врачам.
«Хотя каждый имеет право на личные взгляды, общество ожидает, что система здравоохранения будет обеспечивать соблюдение врачами профессиональной этики и сможет вмешаться в случае сомнений, действительно ли обеспечивается благополучие пациентов. Распространение ложной информации о здоровье должно в будущем стать одним из факторов риска, требующих решительной реакции», - сообщили в департаменте.
Доктор Хелен Ласн работает семейным врачом в Виймси.
Почему распространение ложной информации опасно?
Департамент здоровья подчеркнул, что доверие к семейному врачу основывается на научном подходе и объективности.
В ведомстве объяснили, почему распространение подобного параноидального и подпитанного теориями заговора контента представляет угрозу:
- Ложная информация может повлиять на поведение людей, связанное с их здоровьем, что может привести к серьезным последствиям. Например, антипрививочная пропаганда против прививания уже снизила количество вакцинированных от опасных заболеваний, что может вызвать неожиданные вспышки болезней. Особую угрозу это представляет для непривитых детей, которые могут погибнуть от болезней, предотвратимых вакцинацией.
- Дезинформация может склонить людей к отказу от доказательных методов лечения и поиску неэффективных или даже опасных альтернатив. Когда такую ложную информацию распространяет семейный врач, это особенно опасно, так как его мнение воспринимается как авторитетное.
- Распространение ложной информации может усиливать раскол в обществе, способствовать поляризации, вызывать недоверие и агрессию в отношении государственных институтов.
- Дезинформация влияет на политическое поведение, включая выбор кандидатов на выборах.
Департамент здоровья отметил, что подобные действия подрывают доверие к системе здравоохранения и несут риск для общественного благополучия.