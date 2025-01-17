Не поверите Суббота обещает быть солнечной

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу южный край области низкого давления переместится над Эстонией с запада на восток.

Погода ночью будет облачная с прояснениями, местами дожди и туман.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, на островах и побережье 8-14 м/с с порывами до 20 м/с.

После полуночи вероятность дождя будет небольшой. Ветер сменится с западного на северо-западный, утром немного усилится. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем в субботу погода будет преимущественно солнечной.

Ветер в основном северо-западный 5-11 м/с, порывы до 14 м/с, в Северной Эстонии 8-14 м/с, порывы до 20 м/с, к вечеру ветер постепенно ослабеет.

Температура воздуха +1..+4 градуса, на островах до +6 градусов, после обеда в центральной части страны возможны заморозки до -1 градуса.