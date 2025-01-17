Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Договор между странами, как пишут российские СМИ, «охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии».

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что документ состоит из 47 статей. Официально текст соглашения не публиковался.

Отношения двух стран до этого были оформлены договором об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанным в 2001 году. Каждые пять лет он автоматически продлевался.