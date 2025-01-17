Пт, 17.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Copy
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Кремле 7 декабря 2023 года.
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Кремле 7 декабря 2023 года. Фото: Sergei Bobylyov

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Договор между странами, как пишут российские СМИ, «охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии».

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что документ состоит из 47 статей. Официально текст соглашения не публиковался.

Отношения двух стран до этого были оформлены договором об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанным в 2001 году. Каждые пять лет он автоматически продлевался.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх