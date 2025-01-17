Guardian: российские дипломаты проникли в закрытую часть британского парламента

Как пишет издание, досадный инцидент, «встревоживший сотрудников службы безопасности и вызвавший частные предупреждения со стороны спикеров обеих палат», произошел накануне Рождества, которое в Великобритании отмечают 25 декабря.

«Скорее всего, они просто хотели похвастаться в Кремле, что „проникли в британский парламент", — цитирует газета свой источник в парламенте. — Увы, формально это правда — но поймали их до того, как был нанесен какой-либо ущерб».

Впрочем, в британском правительстве к инциденту отнеслись более чем серьезно. Депутатам обеих палат было разослано письмо с предупреждением не приглашать дипломатов из России в здание парламента даже в частном порядке.

Пока непонятно, посещали ли россияне экскурсию, устроенную по личной инициативе кого-то из сотрудников или самих депутатов, или купили билет как обычные туристы.

Скамьи в Палате Лордов. Фото: WPA Pool via Getty Images

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Хотя дипломатические отношения между Москвой и Лондоном не разорваны, на территории парламента представители российского государства с марта 2022 года официально объявлены персонами нон грата, о чем российского посла уведомили в письменном виде.

В четверг спикеры обеих палат напомнили об этом своим подопечным в частном порядке.

«Поскольку не так давно в палате появилось несколько новых членов, хотелось бы воспользоваться случаем и напомнить коллегам о действующих мерах, которые были приняты после вторжения России в Украину», — говорится в письме, разосланном депутатам обеих палат от имени их председателей, сэра Линдси Хойла и лорд Макфолла.

Министр Пэт Макфадден, в чьи обязанности входит обеспечение национальной безопасности, в ноябре предупредил, что Россия готова совершить кибератаки на Великобританию и других союзников в попытке ослабить поддержку Украины.