Спустя более чем 15 месяцев прямого военного противостояния Израиль и ХАМАС согласовали многоступенчатый план прекращения огня. Что он включает в себя, сколько заложников и заключенных будут освобождены?
Израиль и ХАМАС: что известно о сделке по прекращению огня
Седьмого октября 2023 года несколько тысяч боевиков-исламистов под командованием ХАМАС вторглись в Израиль из сектора Газа, убив около 1200 израильтян, и захватили более 250 заложников, включая граждан нескольких государств.
В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам ХАМАС, а 27 октября приступила к сухопутной операцию, в результате которой взяла под свой контроль большую часть палестинских территорий в секторе.
ХАМАС, который Израиль, его западные союзники и некоторые арабские государства классифицируют как террористическую организацию, вел бои с ЦАХАЛ и обстреливал еврейское государство ракетами.
По разным оценкам, жертвами боевых действий между Израилем и ХАМАС стали десятки тысяч палестинских боевиков и мирных жителей.
Кроме того, как указывает ООН, почти все население сектора Газа было вынуждено покинуть свои дома.
В свою очередь Израиль скорбит о гибели нескольких сотен солдат и других сотрудников сил безопасности, а также десятков заложников.
В среду, 15 января 2025 года, Катар объявил о прорыве в переговорах по прекращению вооруженного конфликта.
Представители Израиля и ХАМАС в течение нескольких месяцев вели переговоры на территории эмирата при международном посредничестве, не разговаривая друг с другом напрямую.
В итоге был согласован план шестинедельного прекращения огня.
Что предусматривает соглашение по Газе?
Если соглашение будет достигнуто, то начиная с воскресенья, 19 января, в 12.15 по местному времени оружие будет объявлен режим прекращения огня.
Израиль начнет постепенный вывод своих войск из сектора Газа. Кроме того, обе стороны должны освободить захваченных заложников и заключенных.
Закрытые в настоящее время коридоры для доставки помощи в сектор Газа будут открыты для гуманитарных организаций.
Сколько заложников и заключенных планируется обменять?
На первом этапе режима прекращения огня, который продлится 42 дня, ХАМАС должен, в соответствии с соглашением, передать Израилю 33 заложников - как живых, так и тела погибших: сначала всех оставшихся в плену детей и женщин, затем мужчин старше 50 лет.
Первые три заложника должны быть освобождены уже 19 января. В настоящее время ХАМАС все еще удерживает 98 из более чем 250 похищенных заложников.
Однако неизвестно, сколько из них еще живы. 36 заложников объявлены погибшими, более 110 были освобождены или отпущены живыми ранее.
Взамен Израиль должен освободить палестинских заключенных: за каждую гражданскую женщину или ребенка - 30 палестинских несовершеннолетних и женщин-заключенных.
За каждого пожилого освобождаемого заложника Израиль освободит 30 пожилых и больных заключенных (которым осталось отбывать не более 15 лет тюремного заключения).
За каждую освобождаемую военнослужащую-заложницу Израиль освободит 50 палестинских заключенных – 30 из них из числа отбывающих пожизненное заключение за убийства и еще 20 - которым осталось менее 15 лет тюремного заключения.
Списки палестинских заключенных предоставит ХАМАС.
Власти Израиля будут публиковать списки освобождаемых палестинских заключенных, чтобы дать возможность близким их жертв подать апелляцию на их освобождение.
Из каких районов Израиль должен вывести войска?
Пока не совсем ясно, из каких районов будет выведена израильская армия.
По имеющимся данным, в первую очередь, она покинет густонаселенные районы сектора Газа.
Коридор Незарим, который делит сектор к югу от города Газа на северную и южную половины, также должен быть постепенно освобожден.
Это позволит перемещенным лицам вернуться в свои дома или в то, что от них осталось.
Кроме того, это значительно облегчит транспортировку гуманитарной помощи в этом районе.
Присутствие ЦАХАЛ в так называемом Филадельфийском коридоре (пограничной полосе между Египтом и сектором Газа) также должно постепенно сокращаться, а с освобождением на 42-й день последнего из оговоренных тридцати трех заложников Израиль должен приступить к полному выводу сил из этого района.
Его необходимо завершить не позднее чем на 50-й день с момента вступления соглашения в силу.
Что произойдет после первого этапа прекращения огня?
Переговоры о том, что произойдет после первого этапа, еще не завершены.
Помимо продолжения перемирия, ведутся переговоры о дальнейшем выводе израильских войск из сектора Газа и об обмене заложниками и заключенными. Если переговоры провалятся, то, скорее всего, боевые действия возобновятся.
Байден или Трамп: чья заслуга в заключении сделки?
Помимо Катара как принимающей стороны, посредниками между Израилем и ХАМАС выступили представители Египта, Турции и США.
В связи с грядущей сменой власти в США на успех переговоров претендуют оба президента: как уходящий Джо Байден, так и будущий хозяин Овального кабинета - Дональд Трамп.
Политолог Йоханнес Тимм (Johannes Thimm) из берлинского фонда «Наука и политика» (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) в эфире радио WDR5 назвал сделку их «общим успехом»: очевидно, что команда все еще действующего президента Джо Байдена проделала «основную работу» за месяцы переговоров в Катаре.
«Однако атмосфера угроз, который создал Трамп, также могла сыграть свою роль», - считает Тимм.
Седьмого января избранный президент США заявил: «Если к моменту моего вступления в должность эти заложники не будут возвращены, на Ближнем Востоке разразится настоящий ад. Это будет плохо для ХАМАС и, честно говоря, плохо для всех».
По мнению Тимма, еще одним важным фактором, вероятно, является то, что Израиль смог реализовать многие из своих военных целей.
Принесет ли это перемирие мир?
Предыдущее перемирие между Израилем и ХАМАС было заключено 24 ноября 2023 года.
Изначально оно было рассчитано на 4 дня, но продержалось до 1 декабря 2023 года.
За это время боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.