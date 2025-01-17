Израиль и ХАМАС: что известно о сделке по прекращению огня

Пока не совсем ясно, из каких районов будет выведена израильская армия.

По имеющимся данным, в первую очередь, она покинет густонаселенные районы сектора Газа.

Коридор Незарим, который делит сектор к югу от города Газа на северную и южную половины, также должен быть постепенно освобожден.

Это позволит перемещенным лицам вернуться в свои дома или в то, что от них осталось.

Кроме того, это значительно облегчит транспортировку гуманитарной помощи в этом районе.

Присутствие ЦАХАЛ в так называемом Филадельфийском коридоре (пограничной полосе между Египтом и сектором Газа) также должно постепенно сокращаться, а с освобождением на 42-й день последнего из оговоренных тридцати трех заложников Израиль должен приступить к полному выводу сил из этого района.

Его необходимо завершить не позднее чем на 50-й день с момента вступления соглашения в силу.

Что произойдет после первого этапа прекращения огня?

Переговоры о том, что произойдет после первого этапа, еще не завершены.

Помимо продолжения перемирия, ведутся переговоры о дальнейшем выводе израильских войск из сектора Газа и об обмене заложниками и заключенными. Если переговоры провалятся, то, скорее всего, боевые действия возобновятся.

Байден или Трамп: чья заслуга в заключении сделки?

Помимо Катара как принимающей стороны, посредниками между Израилем и ХАМАС выступили представители Египта, Турции и США.