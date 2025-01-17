Грозев: Россия создала «университет» для подготовки диверсий на Западе

Российская военная разведка (Главное управление Генштаба ВС РФ, ранее - ГРУ) создала в Москве и Санкт-Петербурге учебные центры для подготовки иностранцев к диверсионной деятельности в государствах Запада.

О создании так называемого «университета диверсантов» рассказал в интервью на YouTube-канале «Котрикадзе Дзядко», опубликованном в пятницу, 17 января, журналист-расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев.

По его словам, большая часть обучаемых - граждане Украины с территорий, оккупированных Россией, в частности из Херсона.

Это люди, имеющие уголовное прошлое, к диверсиям их готовят кадровые сотрудники ГРУ, уточнил Грозев.

Вторая категория - выходцы из Латинской Америки, часть из которых ранее училась в России и была завербована, а другие, например венесуэльцы и кубинцы, «приехали специально» для прохождения такой подготовки.

В третью категорию входят выходцы из Афганистана. В 2023-2024 годах ГРУ завербовало «очень много» молодых афганцев для совершения диверсий в Европе, отправляя их туда под видом беженцев, сообщил расследователь.

«Университет диверсантов» был создан по трем причинам

Журналист перечислил несколько причин создания таких учебных центров.

Во-первых, в результате серии расследований были разоблачены около 100 российских шпионов-«гээрушников», работавших за границей.

Во-вторых, в ходе войны в Украине часть агентов была убита или ранена.

В-третьих, «дипломатический» состав ГРУ по всему миру, сотрудники которого прикрывались статусом «второго военного атташе или второго секретаря», из-за санкций больше не могут посещать западные страны.

Грозев не назвал число агентов, обучаемых ГРУ, но заявил, что результатами этой работы стали, в частности, диверсии в Польше и Чехии, а также инциденты с пожарами в логистических центрах DHL в Европе.