Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины?

Долгосрочная поддержка Киева - в интересах Трампа

Для достижения устойчивого перемирия в войне России против Украины нужны долгосрочные гарантии поддержки Киева со стороны Вашингтона, убеждены Купчан и Фроман. «Если украинская оборона рухнет, то кадры российских войск, которые захватывают все больше территорий или даже заходят на танках в Киев, могут уничтожить надежды Трампа на то, чтобы на него смотрели как на великого миротворца. Тогда он скорее будет иметь свою версию Афганистана», - убеждены авторы статьи.

Хаотичный вывод войск США из Афганистана в августе 2021 года нанес существенный ущерб имиджу Джо Байдена на международной арене. «Трампу, конечно, хотелось бы избежать чего-то подобного», - считает Доминик Толксдорф из DGAP. Впрочем, любые прогнозы относительно того, как именно будет вести себя Трамп после прихода к власти, и усилит или же, наоборот, ослабит поддержку Украины, на данный момент являются спекулятивными, убежден эксперт. В то же время он склоняется к мысли, что будет учрежден формат переговоров при посредничестве третьих стран, например арабских государств или Турции.

«Непонятно, насколько успешными будут такие переговоры. Впрочем, Трамп сможет по крайней мере сказать, что он пытается прекратить войну, - отмечает Толксдорф. - Однако понятно, что переговоры требуют времени и война, конечно, не завершится в течение 24 часов».

План Кита Келлога по Украине до сих пор актуален

В апреле прошлого года Кит Келлог выступил соавтором плана завершения войны в Украине, разработанного протрамповским Институтом политики "Америка превыше всего" (AFPI). Его цель - побудить Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, Украина в случае неучастия в переговорах, согласно плану, будет рисковать тотальным сокращением военной помощи от США, а Россия, наоборот, - существенным усилением поддержки Украины со стороны Вашингтона.

По мнению Доминика Толксдорфа, именно по этому плану и будет пытаться действовать Дональд Трамп после начала своей президентской каденции. И если Украина, по словам эксперта, уже продемонстрировала открытость к мирным переговорам, то до сих пор не понятно, какой в конце концов будет позиция России. "Российская сторона не дает понять, будут ли они участвовать в переговорах и насколько конструктивным будет их участие, а также будет ли Путин готов отойти от своих максимальных требований и когда", - добавляет он.