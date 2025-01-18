Таллиннцы могут лишиться права на бесплатный проезд в поездах Elron

По информации, направленной фирмой Elron в Транспортный департамент столицы, стоимость билета в первой зоне (включает в себя весь Таллинн) увеличится с 1,80 до 2,20, то есть более чем на 20%.

Вице-мэр Кристьян Ярван заявил, что решение министерства повысить цены на билеты уже после утверждения городского бюджета вызывает особое сожаление: «Это ставит Таллиннскую городскую управу в безвыходное положение и крайне несправедливо по отношению к жителям Таллинна. Нам или придется как-то изыскивать возможности покрыть эти новые расходы, средства на которые не предусмотрены, или у таллиннцев исчезнет возможность бесплатно ездить в пределах города поездами».

Горуправа считает, что, повышая цены только в Таллинне, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман по сути вымогает деньги у города и покрывает расходы других регионов за счет Таллинна.

«Это не новое повышение цен, оно было произведено в конце прошлого года, мы проинформировали об этом общественность», - отметила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.