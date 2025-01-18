ОБСЕ отказалась наблюдать за выборами в Беларуси

БДИПЧ отказалось посылать наблюдателей

Однако в БДИПЧ заявили, что это приглашение направлено слишком поздно, поэтому наблюдателей ОБСЕ на выборах 26 января не будет. «Приглашение от Беларуси всего за 10 дней до президентских выборов не позволяет БДИПЧ получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса, что делает невозможным содержательное наблюдение. Информация в нашем заявлении от 9 января все еще актуальна», - сообщило БДИПЧ.

«Беларусь объявила дату президентских выборов несколько месяцев назад, и власти прекрасно понимают, что БДИПЧ необходимо своевременное приглашение для наблюдения за всеми важными аспектами выборов», - сказала пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш агентству dpa.

США: «Выборы не заслуживают доверия»

В тот же день Госдепартамент США опубликовал заявление с «осуждением фиктивных выборов и продолжающихся репрессий в Беларуси». «Неспособность режима своевременно направить приглашение ОБСЕ для наблюдения за предстоящими выборами подчеркивает его пренебрежение прозрачным избирательным процессом, а также собственными обязательствами как государства-участника ОБСЕ», - говорится в заявлении за подписью госсекретаря Энтони Блинкена.

«Беспрецедентные меры по подавлению любой оппозиции ясно показывают, что режим Лукашенко боится собственного народа», - добавил он.

«США присоединяются ко многим нашим европейским союзникам в оценке того, что эти выборы не могут заслуживать доверие в среде, где цензура является повсеместной, а независимых СМИ больше не существует, где только одобренные режимом кандидаты вообще могут появиться в бюллетенях, а члены оппозиции либо в тюрьме, либо в изгнании», - сказал Блинкен.

Кандидаты на выборах в Беларуси: «четверка для битья» и Лукашенко

ЦИК Беларуси 23 декабря зарегистрировал пять кандидатов в президенты. В январе четыре формальных соперника Александра Лукашенко презентовали предвыборные программы на государственном телевидении. Они заявили, что санкции против Минска введены «за суверенитет», говорили о «великом СССР», расширении территориальной обороны и сокращении населения. Сам Лукашенко от выступления отказался.

Избирательная кампания в Беларуси проходит на фоне масштабных репрессий, которые не прекращаются с момента предыдущих президентских выборов в августе 2020 года. Белорусы, которые живут за рубежом, с 2022 года лишены возможности голосовать в дипломатических представительствах страны.