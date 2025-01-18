Инфляция в ЕС снова ускорилась: Эстония в числе лидеров

В Эстонии годовой рост цен ускорился на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,1%, передала BNS пресс-служба Eurostat. Годом ранее этот показатель составлял 4,3%. В ЕС этот показатель составил 3,4%, а в еврозоне - 2,9%.

Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания и алкоголя, в декабре выросли на 2,7% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,6% после роста на 2,7% в ноябре. Цены на энергоносители подросли на 0,1% после снижения на 2,0% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,0%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в декабре составил 2,7% после повышения на 2,5% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС повысились на 0,3%.

Самая низкая инфляция была отмечена в Ирландии (1,0%), Италии (1,4%), Люксембурге, Финляндии и Швеции (1,6%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (5,5%), Венгрии (4,8%) и Хорватии (4,5%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 2,8% с 2,4% в ноябре, во Франции - до 1,8% с 1,7%, в Испании - до 2,8% после 2,4% месяцем ранее. В Италии рост цен замедлился до 1,4% с 1,5% в ноябре.