Ни в чем себе не отказывайте: в субботу электричество будет очень дешевым

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии ее стоимость в 10 раз меньше - 3,39 евро. Выше всего средняя цена в системе Nord Pool поднимется в этот день в Австрии, где она составит 135 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 96,86 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии в субботу вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой была в субботу рано утром, с 2 до 4 часов, когда она упала до 0,09 евро за мегаватт-час.

В декабре прошлого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 84,28 евро за мегаватт-час, что на 5,3% меньше, чем в декабре 2023 года, когда средняя месячная цена составила 89 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем средняя биржевая цена выросла на 2,1%.

По итогам всего года, средняя биржевая цена электроэнергии составила 87,27 евро за мегаватт-час, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году.

5 января 2024 года в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.