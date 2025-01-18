Правительство Израиля одобрило соглашение о перемирии с ХАМАС, достигнутое в Дохе ранее на этой неделе. Заседание кабинета министров продолжалось до поздней ночи, два крайне правых министра голосовали против. Теперь соглашение сможет вступить в силу в запланированный срок, в воскресенье, 19 января.

Первым соглашение одобрил кабинет безопасности. После того как стали известны результаты голосования, президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду, что кабмин тоже вынесет положительное решение.

«Это жизненно важный шаг на пути к соблюдению основных обязательств, которые нация имеет перед своими гражданами», — заявил Херцог.

При этом он добавил, что у него нет иллюзий, он прекрасно понимает, что в реализации этого соглашения будет много «болезненных и мучительных моментов».

Перед заседанием узкого кабинета Нетаньяху встретился с переговорной группой, которая ночью вернулась из Дохи после подписания окончательного варианта соглашения. Вместе они провели оценку рисков реализации сделки.

По условиям договора, перемирие должно вступить в силу в ближайшее воскресенье 19 января. В тот же день должен быть запущен процесс освобождения 33 израильских заложников из плена ХАМАС.

До последнего момента было неясно, успеет ли израильский кабмин собраться в пятницу, так как значительная часть министров являются религиозными людьми и соблюдают шабат, который по иудейской традиции начинается в пятницу вечером с появлением первой звезды.