Какие цены будут во втором квартале, пока не известно, но на них окажут большое влияние аукционы древесины, проводимые RMK, а также аналогичные аукционы в соседних странах. Лес из России больше поступать не будет.
Эксперт: цены на древесину утверждаются на квартал вперед
По словам Тоомаса Пяртеля, председателя правления Puumarket - предприятия, торгующего в розницу древесными строительными материалами, в первом квартале существенного роста цен на строительную древесину не будет, но, очевидно, в силу дефицита сырья, во втором квартала цены все же начнут расти.
Тоомас Пяртель сказал, что цены на древесину каждый раз утверждаются на квартал вперед, поэтому в начале года существенного роста цен не произойдет.
«Весь последний год цена на древесину оставалась стабильной, колебания были в пределах всего десяти процентов. При этом спрос на строительную древесину довольно высокий. Что касается объемов продаж, то в прошлом году ее было продано на десять процентов больше, чем годом ранее. Древесина – довольно выгодный строительный материал в сравнении с другими, к тому же, ее более широкое использование поддерживается зелеными тенденциями, - сказал Пяртель.
«Какие цены будут во втором квартале, мы пока не знаем, но на них окажут большое влияние аукционы древесины, проводимые RMK, а также аналогичные аукционы в соседних странах, и уже известно, что объемы сократятся. В конце года RMK выставил на аукцион ограниченные объемы древесины, и большинству желающих купить ее просто не удалось, так что работу лесопилок будет ограничивать нехватка сырья, что очевидно приведёт к повышению цен», - сказал Пяртель.
«Бревенчатые материалы из России больше поступать не будет. Аналогичные проблемы сейчас есть и в Финляндии, где на крупных лесопилках также ощущается дефицит сырья – главным образом еловой древесины – и уже сократились объемы производства. Сосновая древесина всегда пользуется меньшим спросом, и ее пока достаточно», - продолжил Пяртель.
«В то же время, в Европе экономика и, соответственно, спрос на материалы начинают восстанавливаться - снижение ставки Euribor благоприятно отразилось на строительной и девелоперской деятельности, и, с учетом продолжающейся инфляции, мы, вероятно, можем ожидать некоторого повышения цен на древесину во втором квартале года», - добавил Пяртель.
По словам председателя правления Puumarket, цены на строительную древесину сейчас почти на 50 процентов ниже уровня 2022 года, цены на общестроительные материалы также оставались стабильными в течение всего прошлого года.
«Ценовая конкуренция среди продавцов усилилась, и это выгодно для заказчиков. Проще стало и с тем, что касается рабочей силы, – многие строители вернулись из Финляндии, и найти хороших работников стало значительно менее затратно, чем в последние годы», - описал состояние строительного рынка Пяртель.