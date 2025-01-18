Эксперт: цены на древесину утверждаются на квартал вперед

По словам Тоомаса Пяртеля, председателя правления Puumarket - предприятия, торгующего в розницу древесными строительными материалами, в первом квартале существенного роста цен на строительную древесину не будет, но, очевидно, в силу дефицита сырья, во втором квартала цены все же начнут расти.

Тоомас Пяртель сказал, что цены на древесину каждый раз утверждаются на квартал вперед, поэтому в начале года существенного роста цен не произойдет.

«Весь последний год цена на древесину оставалась стабильной, колебания были в пределах всего десяти процентов. При этом спрос на строительную древесину довольно высокий. Что касается объемов продаж, то в прошлом году ее было продано на десять процентов больше, чем годом ранее. Древесина – довольно выгодный строительный материал в сравнении с другими, к тому же, ее более широкое использование поддерживается зелеными тенденциями, - сказал Пяртель.

«Какие цены будут во втором квартале, мы пока не знаем, но на них окажут большое влияние аукционы древесины, проводимые RMK, а также аналогичные аукционы в соседних странах, и уже известно, что объемы сократятся. В конце года RMK выставил на аукцион ограниченные объемы древесины, и большинству желающих купить ее просто не удалось, так что работу лесопилок будет ограничивать нехватка сырья, что очевидно приведёт к повышению цен», - сказал Пяртель.