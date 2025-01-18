Елена Скульская: уровень владения родным языком формирует стиль общения

«Я недавно узнала, что во времена Шекспира в школе была масса предметов: ученики младших классов были обязаны прекрасно знать латынь, древнегреческий, астрономию и географию. Не было единственного предмета: не было английского языка. То есть, со времен Шекспира считалось, что своим собственным родным языком человек может и должен овладевать сам. В той мере, в какой он сам захочет. И мне кажется, что эти времена сегодня вернулись, вернулись в русский язык. Сегодня каждый хочет обладать словарем, обучается и научается владеть словарем - не шекспировским и даже не пушкинским, но хотя бы 2-3 тысячи слов у него в запасе есть. А если человек этого не хочет, то он этого не делает. Те ребята, которые приходят ко мне, хотят хорошо владеть русским языком. Прежде всего мы занимаемся заучиванием наизусть лучших образцов русской поэзии. Это необыкновенно влияет на уровень языка, на речь, на способ общения. И волей неволей постепенно вырабатывается стиль общения - изысканно-вежливый, предупредительный. И это связано со стилем речи: то есть, мальчики подают девочкам пальто, не разрешают им двигать мебель. Это связано с языком. мы становимся частью нашей речи - пленительной, изысканной, и в этом главная задача нашей студии», - поделилась Елена Скульская.