Активизация таллиннского рынка недвижимости повлекла за собой повышение индекса цен на жилье

По скорректированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в ноябре составлял 2 319 евро за квадратный метр.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что наиболее значительное влияние на индекс оказало количество сделок с квартирной собственностью, заключенных в Таллинне. «В декабре состоялось в общей сложности 827 сделок, что стало одним из наиболее значимых достижений за последние полтора года. Вместе с тем, показатели активности в других регионах оставались на скромном уровне», - объяснил Сооман.

Если в ноябре в индексированных городах было совершено 1 227 сделок с квартирной собственностью, то в декабре их количество достигло 1 240.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2023 года, индекс расположен на 10 процентов ниже.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном

В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей Эстонии на протяжении более чем двадцатилетней истории.