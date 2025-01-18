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В центре Таллинна откроется несколько новых ресторанов и уникальная кофейня

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Офисное здание Golden Gate.
Офисное здание Golden Gate. Фото: Andres Raudjalg

Весной в офисном здании Golden Gate, расположенном в квартале Ротерманна, откроет свой первый в Эстонии кофейный магазин эксклюзивный латвийский обжарщик Kalve Coffee. Также свои здесь появятся итальянский ресторан LaBocca и новый ресторан Siigur Grupp. Здание сдано в аренду уже на 90 процентов.

«Интерес к этому зданию был исключительно велик. На данный момент доступны лишь несколько офисных помещений и последняя торговая площадь на первом этаже, - отметил коммерческий директор квартала Ротерманна Юлиус Стокас. - Для тех, кто прибывает со стороны порта, Golden Gate - это новые ворота в квартал Ротерманна, где сосредоточено множество офисов, ресторанов, магазинов и мест для проведения досуга».

По словам Стокаса, здание обладает отличной доступностью: сюда легко добраться на общественном транспорте, велосипеде, автомобиле или пешком. Новая трамвайная остановка находится всего в 50 метрах.

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