В центре Таллинна откроется несколько новых ресторанов и уникальная кофейня

«Интерес к этому зданию был исключительно велик. На данный момент доступны лишь несколько офисных помещений и последняя торговая площадь на первом этаже, - отметил коммерческий директор квартала Ротерманна Юлиус Стокас. - Для тех, кто прибывает со стороны порта, Golden Gate - это новые ворота в квартал Ротерманна, где сосредоточено множество офисов, ресторанов, магазинов и мест для проведения досуга».