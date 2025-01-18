В центре Таллинна откроется несколько новых ресторанов и уникальная кофейня

Весной в офисном здании Golden Gate, расположенном в квартале Ротерманна, откроет свой первый в Эстонии кофейный магазин эксклюзивный латвийский обжарщик Kalve Coffee. Также свои здесь появятся итальянский ресторан LaBocca и новый ресторан Siigur Grupp. Здание сдано в аренду уже на 90 процентов.
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«Интерес к этому зданию был исключительно велик. На данный момент доступны лишь несколько офисных помещений и последняя торговая площадь на первом этаже, - отметил коммерческий директор квартала Ротерманна Юлиус Стокас. - Для тех, кто прибывает со стороны порта, Golden Gate - это новые ворота в квартал Ротерманна, где сосредоточено множество офисов, ресторанов, магазинов и мест для проведения досуга».