Большинство жителей Эстонии рассчитывают на расширение основные шоссе до четырехполосных, а треть даже была бы готова платить пошлину за качественные дороги, показывают результаты недавнего опроса.
Опрос: большинство жителей Эстонии не поддерживает появление платных дорог
В ходе опроса, проведенного по заказу Союза инфраструктурного строительства, 34 процента респондентов заявили, что шоссе должны быть расширены до четырех полос как можно скорее, а 46 процентов - что это необходимо сделать, но не в ущерб другим важным направлениям. Только два процента считают, что основные шоссе точно не должны быть четырехполосными. По словам генерального директора Союза инфраструктурного строительства Тармо Трея, результаты опроса не удивляют.
«Мы уже давно знаем, что существует большой спрос на четырехполосные магистрали. Государственные инвестиции просто не успевают за этим спросом, - сказал Трей. - Четырехполосные шоссе значительно повысили бы безопасность дорожного движения, сделали бы поездки между крупными городами намного быстрее и комфортнее, а хорошее сообщение с нашими соседями и аспекты безопасности также важны».
Хотя Эстония обещала ЕС построить к 2030 году шоссе Таллинн - Пярну, то есть дорогу в Европу, она вряд ли сможет выполнить это обещание. Государство является основным подрядчиком по строительству и содержанию дорог, но государственное финансирование на содержание дорог сокращается из года в год.
Тем не менее, чуть более половины жителей Эстонии считают государственный бюджет основным источником финансирования строительства и содержания дорог. Примерно столько же респондентов назвали в качестве источника финансирования целевые отчисления от акцизов на топливо. Введение налога на автомобили в качестве целевой меры рассматривают 39 процентов респондентов, а 31 процент опрошенных видит решение в сотрудничестве между государством и частным сектором.
Трей отметил, что если у государства не хватает денег, то можно сосредоточиться на сотрудничестве с частным сектором, что успешно практикуется в ряде других стран.
«Об этом уже много лет говорят как о способе финансирования строительства крупных инфраструктурных проектов, но он не был активно реализован. Учитывая состояние финансов страны, это могло бы помочь выбраться из тупика в дорожном строительстве», - пояснил Трей.
В других странах мира также широко распространена плата за проезд по скоростным дорогам. Двадцать девять процентов респондентов определенно или скорее готовы платить за проезд по уже построенным четырехполосным участкам, в то время как 63 процента не считают это хорошим решением.
Охотнее всего за пользование дорогами платили бы жители Тартуского уезда: 40 процентов из них ответили «да» или «скорее да». По мнению Трея, это, вероятно, связано с давно существующим шоссе Таллинн-Тарту, который показал жителям Тартуского уезда и Южной Эстонии в целом ценность такого современного шоссе. Из тех, кто готов платить за пользование дорогами, 55 процентов согласны на плату в размере до 2 евро, а 21 процент - до 5 евро.
Модернизация основных шоссе Эстонии - Таллинн-Тарту, Таллинн-Пярну и Таллинн-Нарва - до четырехполосных практически застопорилась из-за нехватки средств. В то же время правительство Латвии, например, решило за 20 лет построить 1054 км четырехполосных дорог по принципу «Из любой точки Латвии в Ригу за два часа».
При нынешних темпах Эстония завершит строительство своих основных дорог примерно через 100 лет.
Опрос 18-74-летних жителей Эстонии был проведен Norstat в декабре. В общей сложности было опрошено 1000 человек.