Опрос: большинство жителей Эстонии не поддерживает появление платных дорог

Трей отметил, что если у государства не хватает денег, то можно сосредоточиться на сотрудничестве с частным сектором, что успешно практикуется в ряде других стран.

«Об этом уже много лет говорят как о способе финансирования строительства крупных инфраструктурных проектов, но он не был активно реализован. Учитывая состояние финансов страны, это могло бы помочь выбраться из тупика в дорожном строительстве», - пояснил Трей.

В других странах мира также широко распространена плата за проезд по скоростным дорогам. Двадцать девять процентов респондентов определенно или скорее готовы платить за проезд по уже построенным четырехполосным участкам, в то время как 63 процента не считают это хорошим решением.

Охотнее всего за пользование дорогами платили бы жители Тартуского уезда: 40 процентов из них ответили «да» или «скорее да». По мнению Трея, это, вероятно, связано с давно существующим шоссе Таллинн-Тарту, который показал жителям Тартуского уезда и Южной Эстонии в целом ценность такого современного шоссе. Из тех, кто готов платить за пользование дорогами, 55 процентов согласны на плату в размере до 2 евро, а 21 процент - до 5 евро.

Модернизация основных шоссе Эстонии - Таллинн-Тарту, Таллинн-Пярну и Таллинн-Нарва - до четырехполосных практически застопорилась из-за нехватки средств. В то же время правительство Латвии, например, решило за 20 лет построить 1054 км четырехполосных дорог по принципу «Из любой точки Латвии в Ригу за два часа».

При нынешних темпах Эстония завершит строительство своих основных дорог примерно через 100 лет.

Опрос 18-74-летних жителей Эстонии был проведен Norstat в декабре. В общей сложности было опрошено 1000 человек.