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Галерея С площади Виру через Ласнамяэ в Копли: как менялся Таллинн за 24 года

Перевод: Вера Копти
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Два молодых человека, родившихся явно уже в этом столетии, рассматривают фотографию площади Виру, где еще отсутствует Viru keskus, но уже есть Главпочтамт, и размышляют: «Что это за место? Совершенно не узнаем!».

Уже в 1998 году Дану Миккину - дизайнеру по профессии - стало казаться, что в Таллинне начинает дуть ветер перемен. Точно понять, что именно меняется, было сложно, но ощущение перемен витало в воздухе. Тогда он решил зафиксировать эти изменения.

«Эта выставка изначально не планировалась как выставка, - сказал Миккин. - Это личный проект, в рамках которого я уже до смены веков начал фотографировать свой родной город. Казалось, он вот-вот начнет стремительно меняться. И я не ошибся!»

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