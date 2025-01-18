Галерея С площади Виру через Ласнамяэ в Копли: как менялся Таллинн за 24 года

Уже в 1998 году Дану Миккину - дизайнеру по профессии - стало казаться, что в Таллинне начинает дуть ветер перемен. Точно понять, что именно меняется, было сложно, но ощущение перемен витало в воздухе. Тогда он решил зафиксировать эти изменения.