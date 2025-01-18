Два молодых человека, родившихся явно уже в этом столетии, рассматривают фотографию площади Виру, где еще отсутствует Viru keskus, но уже есть Главпочтамт, и размышляют: «Что это за место? Совершенно не узнаем!».
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Галерея ⟩ С площади Виру через Ласнамяэ в Копли: как менялся Таллинн за 24 года
Уже в 1998 году Дану Миккину - дизайнеру по профессии - стало казаться, что в Таллинне начинает дуть ветер перемен. Точно понять, что именно меняется, было сложно, но ощущение перемен витало в воздухе. Тогда он решил зафиксировать эти изменения.