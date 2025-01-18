Напоминаем, что с 1 мая 2024 года в Таллинне изменен порядок предоставления городского жилья, чтобы в разумные сроки обеспечить жильем тех, кто больше всего в нем нуждается. Жилье, полученное от города на определенный период времени, является временной мерой поддержки для жителей Таллинна и их семей, находящихся в затруднительном положении.
ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Для продления договора аренды социального жилья необходимо заново оценить потребность в помощи
Жилье, находящееся в собственности города и предоставляемое для проживания, делится на социальное и муниципальное. Цель изменения порядка заключалась в упорядочивании и модернизации принципов предоставления жилья.
Согласно действующему порядку, городское жилье предоставляется трем целевым группам:
• жителю города, нуждающемуся в социальной помощи, чья потребность в помощи была предварительно оценена отделом социального обеспечения районной управы;
• сотрудникам, необходимым для развития города (например, работникам управляемых городом культурных учреждений, учителям, докторантам, водителям автобусов и трамваев, спасателям и полицейским, а также врачам, медсестрам и др.);
• лицам, нуждающимся во временном жилом помещении, чье жилье стало непригодным для проживания по причине чрезвычайного происшествия.
Также городское жилье по-прежнему предоставляется в пользование вынужденным квартиросъемщикам при условии выполнения условий договора аренды. Договор аренды социального либо муниципального жилья заключаются на срок до трех лет. Исключением являются вынужденные квартиросъемщики, чьи договоры действуют до пяти лет.
Социальное жилье
Социальное жилье является частью предоставляемых городом социальных услуг. Жилье может использовать житель города, нуждающийся в помощи и не способный самостоятельно обеспечить себя жильем по причине социально-экономической ситуации или инвалидности.
Социальное жилье предоставляется в том случае, если отдел социального обеспечения районной управы предварительно оценил потребность лица в помощи и принял решение о предоставлении услуги по обеспечению жильем.
Если потребность заявителя в помощи прекращается, то прекращается и право на пользование городским социальным жильем. Социальное жилье предоставляется в пользование максимум на три года, после чего проводится новая оценка потребности в помощи
Если человек проживает в социальном жилье, принадлежащем городу, и ему отправлено уведомление о завершении действия договора аренды, но он по-прежнему имеет право на пользование социальным жильем, для продления договора аренды необходимо провести новую оценку потребности в помощи.
Для инициирования оценки потребности человек должен самостоятельно обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства.
Муниципальное жилье
Муниципальное жилье предоставляется необходимым городу сотрудникам, а также временно проживающим лицам, чье жилье стало непригодным для проживания, например, вследствие пожара или другого несчастного случая. Муниципальное жилье предоставляется на срок максимум три года.
По состоянию на 1 января 2025 года из 4875 жилых помещений, находящихся в собственности или пользовании города, заключены договоры аренды на 4576 помещений. На получение жилья от города заявки подали 590 человек.
Дополнительную информацию о порядке предоставления городского жилья и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти здесь.
Информация о подаче заявлений на получение социального жилья находится здесь.