До конца этого месяца профессиональные училища должны по требованию Министерства образования и науки (МОН) пересмотреть специальности, которые не пользуются популярностью на рынке труда, но имеют слишком много выпускников.
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Масштабные перемены в эстонских профтехучилищах: невостребованные на рынке труда специальности сократят
Хотя в Эстонии ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих, в профессиональных училищах есть профессии, по которым выпускников в десять раз больше, чем необходимо рынку труда. Министерство проанализировало ситуацию и опиралось в своем решении на исследования OSKA.