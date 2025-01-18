Масштабные перемены в эстонских профтехучилищах: невостребованные на рынке труда специальности сократят

Хотя в Эстонии ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих, в профессиональных училищах есть профессии, по которым выпускников в десять раз больше, чем необходимо рынку труда. Министерство проанализировало ситуацию и опиралось в своем решении на исследования OSKA.