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Масштабные перемены в эстонских профтехучилищах: невостребованные на рынке труда специальности сократят

Перевод: Дмитрий Рая
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Профессия автомаляра может иметь перспективы, если она претерпит серьезные изменения.
Профессия автомаляра может иметь перспективы, если она претерпит серьезные изменения. Фото: Urmas Luik

До конца этого месяца профессиональные училища должны по требованию Министерства образования и науки (МОН) пересмотреть специальности, которые не пользуются популярностью на рынке труда, но имеют слишком много выпускников.

Хотя в Эстонии ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих, в профессиональных училищах есть профессии, по которым выпускников в десять раз больше, чем необходимо рынку труда. Министерство проанализировало ситуацию и опиралось в своем решении на исследования OSKA.

«Мы использовали данные о числе принятых на профессиональную подготовку и текущую статистику по выпуску в течение номинального периода времени и сравнили полученные данные с прогнозируемыми потребностями в рабочей силе», - пояснила пресс-сектерать министерства Эло Ээсмяэ. Также были учтены предложения аналитиков по размещению обучения по ключевым профессиям.

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