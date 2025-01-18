Rail Baltica будет готова к 2030 году, уверен руководитель инфраструктурного проекта Анвар Салометс, и даже выражает надежду, что с финансированием больших проблем быть не должно, пишет dv.ee.
Rail Baltica: для сохранения быстрого темпа строительства нужно найти 450 миллионов евро
«2025 год станет явно переломным для проекта», – сказал Салометс.
В 2026-2027 годах Rail Baltic Estonia будет не хватать 380-450 миллионов евро. По словам Салометса, деньги должны поступить в виде комбинации средств Европейского союза, выручки от продажи квот на выбросы CO2, а также в некоторой степени за счет заемных средств.
В 2028-2030 годах Rail Baltic рассчитывает получить финансирование уже из следующего бюджетного периода ЕС.
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