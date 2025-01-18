Как победить аэрофобию Вас пугают новости об авиакатастрофах и мысли о предстоящем полете?

Безусловно, с подобными проблемами, вызывающими значительный дискомфорт, лучше обратиться к психотерапевту или клиническому психологу. При необходимости специалист направит к психиатру, но без психотерапии во всех этих случаях по-хорошему не обойтись. Иногда, в том числе при аэрофобии, допустимо лечиться самостоятельно. Но с грамотным психотерапевтом результата можно достичь проще и быстрее.

Сразу отметим, что самолечение алкоголем - довольно плохой вариант, который может привести как минимум к тому, что вас снимут с рейса

Если вы летаете очень редко, то при аэрофобии для вас приемлемым вариантом могут стать рецептурные препараты. Конечно, после консультации с врачом. Если вы будете принимать рекомендованное средство, постарайтесь построить маршрут без пересадок.

Если вы просто не доверяете самолетам и считаете любой полет опасным, попробуйте узнать о них больше. Нередко людям с аэрофобией не помогает даже статистика, указывающая на то, что передвижения на самолете невероятно безопасны. Просто редкие трагические случаи обязательно попадают в новости, поэтому они более видимы, чем ДТП.

Кроме того, существуют приложения, которые прямо в процессе полета объясняют вам, что происходит, как если бы рядом с вами сидел пилот. Приложения нельзя назвать частью стандартного подхода к лечению специфических фобий, но вы можете попробовать и посмотреть, помогают ли вам они.

Если проблема в том, что вы боитесь авиакатастрофы - то есть у вас именно специфическая фобия, - стоит подумать о том, чтобы прибегнуть к экспозиционной терапии. Впрочем, эта терапия работает и при других упомянутых в начале инструкции расстройствах, из-за которых страшно летать. Ее суть заключается в том, чтобы сталкиваться со своим страхом, переживать его и видеть, что не происходит ничего разрушительного.

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