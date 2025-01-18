Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков считает, что, хотя восстановление рынка потребовало определенного времени, сделки уже не отменяются, по крайней мере, по причине войны в Украине.
Маклер: «Покупатели недвижимости больше не боятся войны»
«За последние пять лет мы пережили достаточно различных кризисов, начиная с ковида и вплоть до стремительной инфляции, в число которых входила, естественно, и война. Если прежде многие покупатели недвижимости беспокоились также и о будущей безопасности, и по этой причине откладывали сделки на более поздний период, то сегодня эта причина отпала», - пояснил Новиков.
«Нестабильность рынка, естественно, по-прежнему сохраняется, и многие люди еще не могут приобрести подходящее для них жилье, однако причины этого носят экономический характер, и война более не приводится в качестве основной причины», - добавил маклер.