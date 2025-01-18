Узнайте, какой марке достался титул «Автомобиль года в Эстонии»

Škoda Superb войдет в историю как первая модель, завоевавшая три первых места за эти годы.

Рекордная третья победа Superb (предыдущие были в 2009 и 2016 годах) стала одной из самых убедительных в истории конкурса «Автомобиль года в Эстонии»: Superb получил целых 70 из 84 возможных баллов, и только четыре из дюжины членов жюри не поставили Škoda на первое место.

Победитель конкурса "Автомобиль года в Эстонии" Škoda Superb. Фото: Pille Russi

Второе место в конкурсе занял Dacia Duster (53 очка). За ним следуют Hyundai Santa Fe (38), Volkswagen Tiguan (37), Renault Scénic e-Tech (37) и Ineos Grenadier (29). В случае равенства очков в первую очередь учитывают, сколько членов жюри поставили ту или иную модель на первое, второе или третье место. У Tiguan оказалось на одно очко за третье место больше, чем у Scénic.

Председатель жюри конкурса «Автомобиль года» Тыну Ояла отметил, что прошлый автомобильный год был богат на новинки: в первоначальный список кандидатов вошло 45 новых моделей.

Победители конкурса «Автомобиль года в Эстонии» за все время 2001 - Peugeot 206 2002 - Renault Laguna 2003 - Mazda6 2004 - Honda Jazz 2005 - Volkswagen Golf 2006 - BMW 3. seeria 2007 - Škoda Roomster 2008 - Ford Mondeo 2009 - Škoda Superb 2010 - Škoda Yeti 2011 - Opel Astra 2012 - Peugeot 508 2013 - Mercedes-Benz A-klass 2014 - Volkswagen Golf 2015 - Renault Twingo 2016 - Škoda Superb 2017 - Opel Astra 2018 - Opel Insignia 2019 - Kia Stinger 2020 - Mazda3 2021 - Porsche Taycan 2022 - Hyundai Ioniq 5 2023 - Honda Civic 2024 - Peugeot 408 2025 - Škoda Superb