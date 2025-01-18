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Узнайте, какой марке достался титул «Автомобиль года в Эстонии»

Редактор: rus.postimees.ee
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Церемония награждения.
Церемония награждения. Фото: Pille Russi

В этом году на конкурсе «Автомобиль года в Эстонии», который проводится уже в 25-й раз, марка Škoda вошла в историю, став первым пятикратным победителем самого престижного автомобильного конкурса страны.

Škoda Superb войдет в историю как первая модель, завоевавшая три первых места за эти годы.

Рекордная третья победа Superb (предыдущие были в 2009 и 2016 годах) стала одной из самых убедительных в истории конкурса «Автомобиль года в Эстонии»: Superb получил целых 70 из 84 возможных баллов, и только четыре из дюжины членов жюри не поставили Škoda на первое место.

Победитель конкурса "Автомобиль года в Эстонии" Škoda Superb.
Победитель конкурса "Автомобиль года в Эстонии" Škoda Superb. Фото: Pille Russi

Второе место в конкурсе занял Dacia Duster (53 очка). За ним следуют Hyundai Santa Fe (38), Volkswagen Tiguan (37), Renault Scénic e-Tech (37) и Ineos Grenadier (29). В случае равенства очков в первую очередь учитывают, сколько членов жюри поставили ту или иную модель на первое, второе или третье место. У Tiguan оказалось на одно очко за третье место больше, чем у Scénic.

Председатель жюри конкурса «Автомобиль года» Тыну Ояла отметил, что прошлый автомобильный год был богат на новинки: в первоначальный список кандидатов вошло 45 новых моделей.

Победители конкурса «Автомобиль года в Эстонии» за все время

2001 - Peugeot 206

2002 - Renault Laguna

2003 - Mazda6

2004 - Honda Jazz

2005 - Volkswagen Golf

2006 - BMW 3. seeria

2007 - Škoda Roomster

2008 - Ford Mondeo

2009 - Škoda Superb

2010 - Škoda Yeti

2011 - Opel Astra

2012 - Peugeot 508

2013 - Mercedes-Benz A-klass

2014 - Volkswagen Golf

2015 - Renault Twingo

2016 - Škoda Superb

2017 - Opel Astra

2018 - Opel Insignia

2019 - Kia Stinger

2020 - Mazda3

2021 - Porsche Taycan

2022 - Hyundai Ioniq 5

2023 - Honda Civic

2024 - Peugeot 408

2025 - Škoda Superb

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