В этом году на конкурсе «Автомобиль года в Эстонии», который проводится уже в 25-й раз, марка Škoda вошла в историю, став первым пятикратным победителем самого престижного автомобильного конкурса страны.
Узнайте, какой марке достался титул «Автомобиль года в Эстонии»
Škoda Superb войдет в историю как первая модель, завоевавшая три первых места за эти годы.
Рекордная третья победа Superb (предыдущие были в 2009 и 2016 годах) стала одной из самых убедительных в истории конкурса «Автомобиль года в Эстонии»: Superb получил целых 70 из 84 возможных баллов, и только четыре из дюжины членов жюри не поставили Škoda на первое место.
Второе место в конкурсе занял Dacia Duster (53 очка). За ним следуют Hyundai Santa Fe (38), Volkswagen Tiguan (37), Renault Scénic e-Tech (37) и Ineos Grenadier (29). В случае равенства очков в первую очередь учитывают, сколько членов жюри поставили ту или иную модель на первое, второе или третье место. У Tiguan оказалось на одно очко за третье место больше, чем у Scénic.
Председатель жюри конкурса «Автомобиль года» Тыну Ояла отметил, что прошлый автомобильный год был богат на новинки: в первоначальный список кандидатов вошло 45 новых моделей.
Победители конкурса «Автомобиль года в Эстонии» за все время
2001 - Peugeot 206
2002 - Renault Laguna
2003 - Mazda6
2004 - Honda Jazz
2005 - Volkswagen Golf
2006 - BMW 3. seeria
2007 - Škoda Roomster
2008 - Ford Mondeo
2009 - Škoda Superb
2010 - Škoda Yeti
2011 - Opel Astra
2012 - Peugeot 508
2013 - Mercedes-Benz A-klass
2014 - Volkswagen Golf
2015 - Renault Twingo
2016 - Škoda Superb
2017 - Opel Astra
2018 - Opel Insignia
2019 - Kia Stinger
2020 - Mazda3
2021 - Porsche Taycan
2022 - Hyundai Ioniq 5
2023 - Honda Civic
2024 - Peugeot 408
2025 - Škoda Superb