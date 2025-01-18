Tiktok закроет сервис в США без гарантий со стороны Белого дома

Китайская социальная платформа Tiktok в субботу, 18 января, заявила, что прекратит свои услуги в США с истечением срока продажи 19 января, если к этому времени Белый дом не обозначит свою позицию более четко.

По заявлению операторов Tiktok, предыдущих комментариев от властей недостаточно. Администрация президента США Джо Байдена ранее заявляла, что исполнение закона будет оставлено на усмотрение будущего президента Дональда Трампа.

Однако Трамп будет приведен к присяге лишь в понедельник, 20 января, а срок, до которого китайская компания Bytedance по принятому в США закону должна избавиться от Tiktok, истекает днем ранее.

Согласно закону, Apple и Google должны будут удалить Tiktok из своих американских магазинов приложений, а само приложение потеряет доступ к инфраструктуре.

Американским компаниям, которые продолжат сотрудничество с китайской соцсетью, грозят высокие штрафы.

Tiktok требует от Белого дома ясных гарантий того, что им не будут грозить никакие последствия в том случае, если сервис продолжит деятельность в США.

Возможность продления срока продажи Согласно закону, президент США может продлить срок продажи Tiktok на 90 дней - но лишь в том случае, если переговоры о продаже ведутся успешно.

Bytedance и Tiktok до сих пор категорически отказывались рассматривать возможность разделения.