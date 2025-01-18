Ильвес: cостав кабинета Трампа вызывает беспокойство

Ильвес признал, что если взглянуть на сделанные до сих пор решения Трампа о кабинете, они внушают некоторое беспокойство.

«Мы видим, что там много людей, которые смотрят на мир совсем не так, как мы», - сказал Ильвес.

«Не похоже, чтобы новый министр обороны особенно владел своей темой», - сказал Ильвес о Пите Хегсете.

В то же время должность министра обороны США, возможно, одна из самых сложных после должности президента, отметил Ильвес. По его словам, пугает и олигархизация США, где самый богатый человек мира Илон Макс фактически стал политическим деятелем, который вмешивается в европейскую политику в Англии и Германии.

«Это все, что нас ждет, если начать с Трампа и закончить Маском», - отметил Ильвес.

«Спад начался в 2009 году, когда президентом флагмана демократии США избрали Барака Обаму, внешнеполитический лозунг которого гласил "Don't do stupid shit!", - напомнил Ильвес недавнюю историю и добавил, что с тех пор политика стала совсем никудышной. - У нас было два года Обамы, запретившего поставки оружия в Грузию. После 2014 года он запретил их и в Украину, хотя было очевидно, что там произошла агрессия».