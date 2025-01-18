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Пять медицинских проблем, о которых люди стесняются говорить

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В аптеке можно получить совет и помощь по деликатным вопросам.
В аптеке можно получить совет и помощь по деликатным вопросам. Фото: Shutterstock

Люди часто сталкиваются с медицинскими проблемами, которые кажутся им неловкими или неудобными для обсуждения.

Стеснение или страх осуждения мешают обратиться за помощью именно тогда, когда она наиболее необходима.

Однако фармацевты всегда готовы предложить профессиональные советы и практические решения на конфиденциальной основе.

Провизор сети Südameapteek Александр Сей выделяет пять проблем со здоровьем, по поводу которых люди чаще всего стесняются обращаться за помощью.

1. Проблемы с пищеварением

Пищеварительные расстройства проявляются по-разному: от вздутия живота и диареи до хронических запоров или синдрома раздраженного кишечника.

«В аптеках можно найти средства для устранения как легких, так и более серьезных проблем. Для борьбы с запорами предлагаются препараты с клетчаткой и лекарства для кратковременной стимуляции работы кишечника. Препараты с симетиконом, ромашковый или укропный чай помогают от вздутия и газов. От изжоги – средства, снижающие кислотность, а от воспаления желудка – препараты для защиты слизистой. Пробиотики часто используются для восстановления микрофлоры кишечника», – отмечаеьт Сей.

Если симптомы не проходят или ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом, но первоначальную помощь можно получить в аптеке.

2. Проблемы интимного характера

«Мужчины и женщины часто стесняются говорить о здоровье интимной зоны. Распространенные жалобы включают зуд, выделения, неприятный запах или сухость. Причиной могут быть слишком агрессивные моющие средства, нарушение pH-баланса, кандидоз, бактериальный вагиноз или инфекции, передающиеся половым путем», – рассказывает провизор.

В аптеке можно приобрести средства для лечения легкой формы инфекции или профилактики. Однако если симптомы сохраняются или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

3. Грибок стоп и ногтей

По словам Сея, за помощью при грибковых инфекциях ног или ногтей чаще всего обращаются, когда заболевание уже в запущенной стадии.

«Симптомами могут быть сухость кожи, зуд, покраснение между пальцами, утолщение и пожелтение ногтевой пластины. Лечение включает противогрибковые кремы, растворы или спреи, которые наносят на пораженные участки. В случае грибка ногтей может потребоваться длительное лечение, включая специальные лаки или таблетки. Важно дезинфицировать обувь и соблюдать гигиену, чтобы избежать повторного заражения», – поясняет специалист.

4. Вопросы контрацепции

Многие испытывают неловкость, спрашивая о средствах экстренной контрацепции (SOS-пилюли).

«SOS-пилюля – это средство экстренной контрацепции, которое помогает предотвратить нежелательную беременность после незащищенного полового акта. Для максимальной эффективности препарат нужно принять в первые 12 часов, но не позже, чем через 72–120 часов, в зависимости от средства», – подчеркивает Сей.

По его словам, SOS-пилюли не заменяют регулярные методы контрацепции, и фармацевты готовы предоставить подробные инструкции без осуждения.

5. Проблемы с психическим здоровьем

Все больше людей сталкиваются с тревожностью и нарушениями сна, однако не знают, что за начальной помощью можно обратиться в аптеку.

«Для облегчения легкой тревожности или бессонницы мы рекомендуем препараты на основе мелатонина, экстракта лаванды, валерианы или успокаивающие чаи. При сохранении симптомов мы направляем человека к специалисту», – объясняет Сей.

Для тех, кто испытывает дискомфорт при личном визите, доступны анонимные консультации по телефону или через онлайн-чат. Лекарства также можно заказать с доставкой на дом.

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