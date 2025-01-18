Пять медицинских проблем, о которых люди стесняются говорить

Стеснение или страх осуждения мешают обратиться за помощью именно тогда, когда она наиболее необходима.

Однако фармацевты всегда готовы предложить профессиональные советы и практические решения на конфиденциальной основе.

Провизор сети Südameapteek Александр Сей выделяет пять проблем со здоровьем, по поводу которых люди чаще всего стесняются обращаться за помощью.

1. Проблемы с пищеварением

Пищеварительные расстройства проявляются по-разному: от вздутия живота и диареи до хронических запоров или синдрома раздраженного кишечника.

«В аптеках можно найти средства для устранения как легких, так и более серьезных проблем. Для борьбы с запорами предлагаются препараты с клетчаткой и лекарства для кратковременной стимуляции работы кишечника. Препараты с симетиконом, ромашковый или укропный чай помогают от вздутия и газов. От изжоги – средства, снижающие кислотность, а от воспаления желудка – препараты для защиты слизистой. Пробиотики часто используются для восстановления микрофлоры кишечника», – отмечаеьт Сей.

Если симптомы не проходят или ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом, но первоначальную помощь можно получить в аптеке.

2. Проблемы интимного характера

«Мужчины и женщины часто стесняются говорить о здоровье интимной зоны. Распространенные жалобы включают зуд, выделения, неприятный запах или сухость. Причиной могут быть слишком агрессивные моющие средства, нарушение pH-баланса, кандидоз, бактериальный вагиноз или инфекции, передающиеся половым путем», – рассказывает провизор.