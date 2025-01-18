Люди часто сталкиваются с медицинскими проблемами, которые кажутся им неловкими или неудобными для обсуждения.
Пять медицинских проблем, о которых люди стесняются говорить
Стеснение или страх осуждения мешают обратиться за помощью именно тогда, когда она наиболее необходима.
Однако фармацевты всегда готовы предложить профессиональные советы и практические решения на конфиденциальной основе.
Провизор сети Südameapteek Александр Сей выделяет пять проблем со здоровьем, по поводу которых люди чаще всего стесняются обращаться за помощью.
1. Проблемы с пищеварением
Пищеварительные расстройства проявляются по-разному: от вздутия живота и диареи до хронических запоров или синдрома раздраженного кишечника.
«В аптеках можно найти средства для устранения как легких, так и более серьезных проблем. Для борьбы с запорами предлагаются препараты с клетчаткой и лекарства для кратковременной стимуляции работы кишечника. Препараты с симетиконом, ромашковый или укропный чай помогают от вздутия и газов. От изжоги – средства, снижающие кислотность, а от воспаления желудка – препараты для защиты слизистой. Пробиотики часто используются для восстановления микрофлоры кишечника», – отмечаеьт Сей.
Если симптомы не проходят или ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом, но первоначальную помощь можно получить в аптеке.
2. Проблемы интимного характера
«Мужчины и женщины часто стесняются говорить о здоровье интимной зоны. Распространенные жалобы включают зуд, выделения, неприятный запах или сухость. Причиной могут быть слишком агрессивные моющие средства, нарушение pH-баланса, кандидоз, бактериальный вагиноз или инфекции, передающиеся половым путем», – рассказывает провизор.
В аптеке можно приобрести средства для лечения легкой формы инфекции или профилактики. Однако если симптомы сохраняются или ухудшаются, следует обратиться к врачу.
3. Грибок стоп и ногтей
По словам Сея, за помощью при грибковых инфекциях ног или ногтей чаще всего обращаются, когда заболевание уже в запущенной стадии.
«Симптомами могут быть сухость кожи, зуд, покраснение между пальцами, утолщение и пожелтение ногтевой пластины. Лечение включает противогрибковые кремы, растворы или спреи, которые наносят на пораженные участки. В случае грибка ногтей может потребоваться длительное лечение, включая специальные лаки или таблетки. Важно дезинфицировать обувь и соблюдать гигиену, чтобы избежать повторного заражения», – поясняет специалист.
4. Вопросы контрацепции
Многие испытывают неловкость, спрашивая о средствах экстренной контрацепции (SOS-пилюли).
«SOS-пилюля – это средство экстренной контрацепции, которое помогает предотвратить нежелательную беременность после незащищенного полового акта. Для максимальной эффективности препарат нужно принять в первые 12 часов, но не позже, чем через 72–120 часов, в зависимости от средства», – подчеркивает Сей.
По его словам, SOS-пилюли не заменяют регулярные методы контрацепции, и фармацевты готовы предоставить подробные инструкции без осуждения.
5. Проблемы с психическим здоровьем
Все больше людей сталкиваются с тревожностью и нарушениями сна, однако не знают, что за начальной помощью можно обратиться в аптеку.
«Для облегчения легкой тревожности или бессонницы мы рекомендуем препараты на основе мелатонина, экстракта лаванды, валерианы или успокаивающие чаи. При сохранении симптомов мы направляем человека к специалисту», – объясняет Сей.
Для тех, кто испытывает дискомфорт при личном визите, доступны анонимные консультации по телефону или через онлайн-чат. Лекарства также можно заказать с доставкой на дом.