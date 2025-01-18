Удивительное рядом Новый проект девелопера: чем больше детей, тем дешевле квартира

«Чем больше детей подрастает в семье, тем больше им нужен просторный дом, но и повседневные расходы в больших семьях выше. Мы решили, что будем поддерживать приобретение нового дома семьями с детьми», - сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи и добавил, что, в рамках специального предложения, при покупке жилья в любом проекте Invego семьи будут получать субсидию в размере 5000 евро на каждого ребенка.

«Все наши проекты представляют собой тщательно продуманную комплексную жилую среду, ориентированную прежде всего на семьи с детьми», - пояснил Вяхи, уточнив, что все проекты Invego предлагают семьям просторные 4-5-комнатные квартиры.

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, предложение, в котором размер скидки зависит от количества детей в семье, было обусловлено недавними новостями о том, что в Эстонии начиная с 2021 года прирост населения был отрицательным, и эта тенденция, похоже, сохранится.

«Для Эстонии дети – это очень важно, и все мы хотим, чтобы в Эстонии рождалось больше детей. Таким образом наше специальное предложение – вклад Invego в поддержку тех семей, которые, воспитывая детей, вносят свой вклад в будущее Эстонии», – отметил Вяхи.

Застройщик предлагает на приобретение нового жилья субсидию до 25 000 евро. Размер скидки зависит от количества детей, растущих в семье. Предложение распространяется на все дома в комплексах Кейла Паргикодуд, Уус-Ярвекюла, Тискреоя и Луккаранна. Кроме того, в цену всех новых домов, построенных Invego, включена пятилетняя гарантия.