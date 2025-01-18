ФОТО В Латвию прибыли шведские военнослужащие и бронетехника

Контингент Швеции из полка Южной Сконе прибыл рано утром в субботу и был встречен в Центральном терминале Рижского порта.

Шведские военные присоединятся к многонациональной бригаде НАТО в Латвии, которая находится в подчинении многонациональной дивизии НАТО «Север».

Как отметили представители Министерства обороны, около 500 шведских военнослужащих будут нести службу в Латвии.

Это первая миссия Швеции в НАТО с момента ее вступления в Североатлантический альянс.

По словам представителей министерства, размещение шведских сил в Латвии - часть общих усилий всей Организации по защите восточного фланга НАТО. Единство НАТО лежит в основе многонациональной поддержки, которую мы видим в Латвии.

«В Латвии продолжает расти число союзнических военнослужащих и военной техники. Присоединение Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии - наглядное доказательство того, что альянс един, и на любые враждебные действия России последует четкий ответ. Убежден, что наши совместные военные учения станут отличным опытом и для шведских, и для латвийских, и для других союзных войск», - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрюдс.

Присоединение Швеции к силам НАТО в Латвии усилит региональное сотрудничество и оборонный потенциал, заявила в субботу премьер-министр Латвии Эвика Силиня по случаю прибытия в страну шведского механизированного пехотного батальона.

Многонациональная бригада НАТО в Латвии объединяет силы из 13 государств - членов альянса.

По мнению премьер-министра, нынешняя геополитическая ситуация еще больше сплотила страны региона Балтийского моря и вдохновила на более широкое сотрудничество в рамках НАТО.

«Латвия - это внешняя граница и Европейского союза, и НАТО, а многонациональная бригада в Латвии обеспечивает безопасность наших граждан», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщили в Государственной канцелярии, вскоре состоится официальная церемония смены командной подчиненности, в ходе которой шведский механизированный пехотный батальон войдет в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии.