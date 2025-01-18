Музей городской жизни ждет обновление. Осталось несколько недель, чтобы посетить средневековый дом на улице Вене, 17, где располагается музей.
Еще можно успеть! ⟩ Музей городской жизни в Старом городе закрывается почти на год
С 3 февраля музей закрывает двери для замены экспозиции и вновь откроется в конце 2025 года. Одна из старейших постоянных экспозиций среди таллиннских музеев служила с честью посетителям почти четверть века, более чем вдвое дольше, чем изначально планировалось.
Еще можно успеть увидеть выставки «Порочный Таллинн» и «Просим к столу», а также заглянуть в богатое хранилище в подвале музея!