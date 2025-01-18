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Еще можно успеть! Музей городской жизни в Старом городе закрывается почти на год

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Уникальная фотография: баннер со старым названием на фасаде музея. Сейчас у музея новое название - Таллиннский музей городской жизни - и вскоре будет новая экспозиция.
Уникальная фотография: баннер со старым названием на фасаде музея. Сейчас у музея новое название - Таллиннский музей городской жизни - и вскоре будет новая экспозиция. Фото: Heiko Kruusi/Linnaleht

Музей городской жизни ждет обновление. Осталось несколько недель, чтобы посетить средневековый дом на улице Вене, 17, где располагается музей.

С 3 февраля музей закрывает двери для замены экспозиции и вновь откроется в конце 2025 года. Одна из старейших постоянных экспозиций среди таллиннских музеев служила  с честью посетителям почти четверть века, более чем вдвое дольше, чем изначально планировалось.

Еще можно успеть увидеть выставки «Порочный Таллинн» и «Просим к столу», а также заглянуть в богатое хранилище в подвале музея!

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