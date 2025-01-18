Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: у нас есть план на случай закрытия границы с РФ

Закрытие эстонско-российской границы может повлечь за собой нашествие мигрантов, сообщил Ляэнеметс в передаче Esimene stuudio на канале ETV, отвечая на вопрос ведущего о том, почему граница между Эстонией и Россией остается открытой, если Россия наносит ущерб собственности Эстонии, перерезая необходимые для энергоснабжения морские кабели.

«У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Но сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Разумно ли это? Нет, не разумно», - сказал министр. Подробности читайте на странице новостей rus.ERR.