Галерея Чуть было не ставший королем Эстонии британский принц посетил военный лагерь в Соодла

На этой неделе Эстонию посетил брат короля Великобритании, герцог Эдинбургский, принц Эдвард. Если обычно важные государственные деятели гуляют по коридорам правительственных учреждений в лакированных туфлях, то принц Эдвард в военной форме на часок заглянул в заснеженный лес, пишет Virumaa Teataja.