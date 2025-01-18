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Галерея Чуть было не ставший королем Эстонии британский принц посетил военный лагерь в Соодла

Перевод: Вера Копти
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На этой неделе Эстонию посетил брат короля Великобритании, герцог Эдинбургский, принц Эдвард. Если обычно важные государственные деятели  гуляют по коридорам правительственных учреждений в лакированных туфлях, то принц Эдвард в военной форме на часок заглянул в заснеженный лес, пишет Virumaa Teataja.

В лесу возле полигона Соодла принц встретился с британскими солдатами, которые в составе союзнической армейской группы обеспечивают нашу безопасность. Вместе с ними принц знакомился с местными зимними условиями.

Кстати, у принца Эдварда с Эстонией большие связи. В частности, королева Елизавета II могла бы сделать своего младшего сына королем Эстонии. Основатели Эстонской Роялистской партии Калле Кульбок и Ааду Муст в 1994 году послали королеве письмо, в котором выражали горячее желание возложить на голову тогда 30-летнего принца корону Эстонии.

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