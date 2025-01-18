На этой неделе Эстонию посетил брат короля Великобритании, герцог Эдинбургский, принц Эдвард. Если обычно важные государственные деятели гуляют по коридорам правительственных учреждений в лакированных туфлях, то принц Эдвард в военной форме на часок заглянул в заснеженный лес, пишет Virumaa Teataja.
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Галерея ⟩ Чуть было не ставший королем Эстонии британский принц посетил военный лагерь в Соодла
В лесу возле полигона Соодла принц встретился с британскими солдатами, которые в составе союзнической армейской группы обеспечивают нашу безопасность. Вместе с ними принц знакомился с местными зимними условиями.