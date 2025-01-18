Рейды по задержанию и депортации мигрантов, проживающих в США без необходимого разрешения, начнутся в первый же день работы новой администрации страны, сообщают американские СМИ.
Американские СМИ: Трамп обещает начать облавы на нелегальных мигрантов с первого дня в Белом доме
Как уточняют New York Times и Wall Street Journal, Том Хоумэн, который в новой команде Трампа отвечает за охрану границ, пообещал, что в Чикаго – городе с высоким процентом приезжего населения – облавы на нелегалов могут начаться уже во вторник.
Незадолго до этого, в интервью Fox News, Хоумэн анонсировал «большой рейд» против нелегалов по всей стране. Чикаго он назвал «отправкой точкой» массовых депортаций.
Сам Трамп ранее говорил, что намерен лично курировать самую масштабную программу депортации в истории страны.
Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) занимается отловом и депортацией нелегальных мигрантов на постоянной основе.
Однако ожидается, что в понедельник, сразу после официальной инаугурации Трампа, ведомство начнёт операцию, направленную против так называемых «городов-убежищ», которые весьма ограниченно сотрудничают с федеральными иммиграционными властями.
Помимо Чикаго, такой политики придерживаются и десятки других американских городов, крупнейшие из которых — Лос-Анджелес и Нью-Йорк.
«21 января в вашем городе появится множество агентов ICE, которые будут искать преступников и членов банд, — пообещал Хоумэн на прошедшем в прошлом месяце в Чикаго собрании республиканцев. - Имейте это в виду. Потому что так и будет».
Аналогичные рейды ICE также пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелес, Денвере и Майами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные информированные источники.
Последние четыре года, пока в Белом доме заправляла администрация Байдена, первоочередное внимание ICE уделяла лишь тем из нелегальных мигрантов, кто совершил тяжкое преступление, только что пересек границу или представляет угрозу национальной безопасности.
Хотя команда Трампа дала понять, что первым делом также возьмется за мигрантов, совершивших преступления, в ходе предвыборной кампании неоднократно повторялось: задержание и депортация грозит всем нелегальным мигрантам без исключения — включая и тех, кто много лет живет и работает в США и не имеет криминального прошлого.
Ожидается, что возобновятся и регулярные рейды ICE по американским стройкам, где нелегальные мигранты часто находят заработок. Прежняя администрация под руководством Джо Байдена эту практику отменила.
В преддверии ожидаемого ужесточения политики США все больше нелегальных мигрантов, работающих в фермерских хозяйствах, обращаются к юристам за консультациями о том, как себя вести при столкновении с иммиграционными властями и как заранее - на всякий случай - самостоятельно назначить своим детям временных опекунов.
«Администрация еще не вступила в полномочия, но люди уже страшно напуганы», — цитирует Reuters Сараит Мартинес, исполнительного директора организации Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, которая оказывает поддержку мексиканским сельхозрабочим в Калифорнии.
Помимо обещания депортировать миллионы нелегальных мигрантов и угрозы проведения рейдов на рабочих местах, по некоторым данным, Трамп также намекал, что может отказаться от традиционной политики, в соответствии с которой никакие задержания не проводятся на территории церквей.
Впрочем, предстоящие рейды почти неизбежно приведут к значительным трудностям для местных и региональных чиновников, которым задержанных нелегалов придется где-то содержать, а места для их размещения довольно ограничены.
В то же время ожидается, что на следующей неделе Конгресс утвердит законодательную норму, согласно которой федеральное правительство будет обязано задерживать нелегально проживающих в США иммигрантов, если их подозревают в преступной деятельности — даже если официально никаких обвинений им не предъявлено.
Закон назван в честь Лейкен Райли — студентки, убитой в прошлом году в Джорджии мигрантом из Венесуэлы, которого до того уже задерживали за кражу в магазине.