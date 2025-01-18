Американские СМИ: Трамп обещает начать облавы на нелегальных мигрантов с первого дня в Белом доме

Как уточняют New York Times и Wall Street Journal, Том Хоумэн, который в новой команде Трампа отвечает за охрану границ, пообещал, что в Чикаго – городе с высоким процентом приезжего населения – облавы на нелегалов могут начаться уже во вторник.

Незадолго до этого, в интервью Fox News, Хоумэн анонсировал «большой рейд» против нелегалов по всей стране. Чикаго он назвал «отправкой точкой» массовых депортаций.

Сам Трамп ранее говорил, что намерен лично курировать самую масштабную программу депортации в истории страны.

Трамп держит в руках график растущей иммиграции в США Фото: Nic Antaya/Getty Images

Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) занимается отловом и депортацией нелегальных мигрантов на постоянной основе.

Однако ожидается, что в понедельник, сразу после официальной инаугурации Трампа, ведомство начнёт операцию, направленную против так называемых «городов-убежищ», которые весьма ограниченно сотрудничают с федеральными иммиграционными властями.

Помимо Чикаго, такой политики придерживаются и десятки других американских городов, крупнейшие из которых — Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

«21 января в вашем городе появится множество агентов ICE, которые будут искать преступников и членов банд, — пообещал Хоумэн на прошедшем в прошлом месяце в Чикаго собрании республиканцев. - Имейте это в виду. Потому что так и будет».

Аналогичные рейды ICE также пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелес, Денвере и Майами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные информированные источники.