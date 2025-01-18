Согласно пресс-релизу Департамента транспорта, в субботу на дорогах с низкой интенсивностью движения возможны гололед и так называемый «черный лед».
Не гоните ⟩ Вечером и ночью на дорогах обещают туман и гололед
Водителям рекомендуется выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и избегать резких маневров.
Вечером и ночью в Эстонии ожидается малооблачная погода, без осадков.
В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -4 градусов, что приведёт к обледенению дорожного покрытия во многих регионах.
После полуночи с запада по территории страны распространится густой туман, который ухудшит видимость.
Департамент транспорта просит быть водителей особенно внимательными, соблюдать достаточную дистанцию и убедиться в исправности автомобильных фар.
При необходимости включите противотуманные фары.
Участники дорожного движения могут сообщать о состоянии дорог по телефону 1247.
Более подробная информация о дорожных условиях и ограничениях доступна на сайте tarktee.ee.