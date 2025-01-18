Не гоните Вечером и ночью на дорогах обещают туман и гололед

Водителям рекомендуется выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и избегать резких маневров.

Вечером и ночью в Эстонии ожидается малооблачная погода, без осадков.

В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -4 градусов, что приведёт к обледенению дорожного покрытия во многих регионах.

После полуночи с запада по территории страны распространится густой туман, который ухудшит видимость.

Департамент транспорта просит быть водителей особенно внимательными, соблюдать достаточную дистанцию и убедиться в исправности автомобильных фар.

При необходимости включите противотуманные фары.

Участники дорожного движения могут сообщать о состоянии дорог по телефону 1247.

Более подробная информация о дорожных условиях и ограничениях доступна на сайте tarktee.ee.